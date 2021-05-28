عاجل.. تأجيل حفل توزيع جوائز «أوسكار» إلى مارس 2022

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المنظمة لجوائز «أوسكار»، تأجيل موعد النسخة الـ94 من حفل توزيع الجوائز الشهير، ليكون في 27 مارس 2022، بدلا من 27 فبراير.

وأوضحت الأكاديمية في بيان صحفي، أن المواعيد المحددة لاستقبال الأفلام ستظل كما هي سابقا، حيث أجرت الأكاديمية تغييرات على موعد استقبال الأفلام حتى 28 فبراير 2021 بسبب تفشي جائحة كورونا، قائلة: «ستعود فترة الأهلية للحصول على جوائز الأوسكار إلى الموعد النهائي القياسي في 31 ديسمبر، ويجب أن يكون للفيلم الروائي تاريخ إصدار مؤهل بين 1 مارس 2021 و 31 ديسمبر 2021»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

كما ذكر التقرير أن موعد الإعلان عن ترشيحات جوائز الأوسكار سيكون يوم 8 فبراير من عام 2022، فيما يبدأ التصويت النهائي للأفلام يوم 17 مارس 2022 ويمتد على مدار 5 أيام متواصلة، وينتهى في 22 مارس، وذلك قبل إعلان النتيجة في حفل توزيع الجوائز يوم 27 مارس.

كما يعود حفل غداء مرشحي الأوسكا الذي تم إلغاؤه أيضًا بسبب قيود «كوفيد- 19»، في 7 مارس 2022.

وسيتم الكشف عن قواعد إضافية لجوائز الأوسكار الرابعة والتسعين في يونيو، مع وجود خطط لإضافة المزيد من القواعد والمتطلبات في نهاية المطاف إلى المتنافسين في المستقبل، حيث وضعت الأكاديمية بالفعل سلسلة من معايير التضمين الجديدة التي قالت إنها ستصبح إلزامية بحلول عام 2024.

ومع الإعلان عن التواريخ الرسمية لجوائز «أوسكار»، يمكن لجميع المجموعات الأخرى المانحة للجوائز تخطيط مواعيدها وفقا لحفل توزيع الجوائز الشهير، بما في ذلك جوائز«بافتا» والنقابات المختلفة، وأبرزها جوائز «SAG»، وكلها تسير بخطى ثابتة مع التقويم الذي بدأته حفل توزيع جوائز الأوسكار.