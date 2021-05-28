«أوقاف شمال سيناء» تعقم وتطهر المساجد وتحذر المخالفين

واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء، تطهير وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة، بناء على توجيهات الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، الذي أكد في بيان، اليوم، أن العاملين في المساجد بالتنسيق مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة والهلال الأحمر المصري قاموا بتطهير وتعقيم المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة الجمعة، بخلاف التطهير الدوري للمساجد خلال الصلوات الخمس، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف وتعليمات المحافظة،محذرا بأغلاق المسجد المخالف والغير ملتزم بالتعليمات.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامة الواقية خلال التواجد بالمسجد، والحفاظ على التباعد بين المصلين، وعدم المصافحة والتقبيل عقب الصلاة.

خطبة الجمعة 10 دقائق بشكل موحد

وكان «جمعة»، وجه خطباء وأئمة المساجد، بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق، والالتزام بالخطبة الموحدة الخاصة بوزارة الأوقاف، وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة والعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعاليم الدينية.

ومن جهة أخرى أكدت مديرية أوقاف شمال سيناء أن خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء تدور حول موضوع «دروس عظيمة من يوم أحد».

غزوة أُحد عنوان خطبة الجمعة

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، فى بيان له أن يوم أُحد من الأيام العظيمة في تاريخ المسلمين،وهو يوم ملئ بالدروس والعبر منها أهمية طاعة القائد، واصطفاء أهل الشهادة، وعدم اليأس والاحباط".

مضيفا، أن الدرس الحقيقى من يوم أحد هو حسن الأدب مع الله، والثناء اليه بما هو أهل له، والتضرع له في اوقات المحن والبلاء، فقد قال النبي لاصحابه بعد انتهاء المعركة:«استووا حتي اثني على ربي». وقال النبى اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن اهله