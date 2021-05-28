«مياه القليوبية» تشغيل وحدة ترشيح طبيعي لمياه الشرب بالقناطر الخيرية

أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تشغيل وحدة الترشيح الطبيعى لمياه الشرب RBF، لخدمة اهالي مدينة القناطر الخيرية والتي تم تنفيذها بتمويل من نادي روتاري مصر.

جاء ذلك أثناء زيارته لموقع «وحدة RBF»، بحضور اسامة الأحمر محافظ المنطقة الروتاريه مصر واللواء محمد سالم رئيس مجلس مدينه القناطر الخيرية، وأعضاء مجلس النواب وممثلي نادي روتاري مصر.

وأشار المهندس مصطفى مجاهد، أن وحده الترشيح الطبيعي التى تم تنفيذها تعمل بطاقة انتاجية تبلغ 25ل/ث لخدمة 300 ألف نسمه بمدينه القناطر والوحدات المحليه لقرى شلقان وسنديس، لزيادة كمية مياه الشرب المنتجة من محطات المياه بأقل تكلفة ممكنة.

وأكد أن الشركة تسعى لدفع عجلة التنمية لتوصيل مياه شرب نقية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في قرى محافظة القليوبية فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال أسامة الأحمر، محافظ نادي روتارى، إن الإتحاد النوعي لأندية روتاري مصر يهدف إلى تنمية المجتمع و توفير الخدمات الأساسية للمناطق المحرومة والأسر الفقيرة ورفع كفاءة شبكة المياه لإنتاج مياه شرب آمنه تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحي.

وأعرب رئيس شركة مياه القليوبية عن تقديره لدور نوادي الروتاري بمصر في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، والذي يؤكد أهمية دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية ولدعم وخدمة المجتمع المحلي وتحقيق الأهداف القومية في توفير مياه الشرب إلى المناطق المستحقة.