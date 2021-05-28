افتتاح 3 مساجد جديدة في الإسماعيلية

افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة، بينهم مسجدان بمركز القصاصين وآخر ثالث بمركز ومدينة أبوصوير.

وقال الشيخ صبري عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن المساجد الجديدة، هي «مسجد التقوى بعزبة كساب في قرية المحسمة الجديدة التابعة لمركز أبو صوير، ومسجد أبو سلامة، بعزبة السويدات التابعة لقرية أم عزام بمركز القصاصين الجديدة، ومسجد الشهيد سعد البعلي، بعزبة البعالوة، التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة».

وأضاف أن افتتاح المساجد يأتي بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف في إعمار المساجد خلال الفترة الحالية.

وقال الشيخ السيد عطية، مدير المتابعة بمديرية أوقاف الإسماعيلية، في بيان صحفي إن الافتتاحات الجديدة، تأتي في إطار حرص وزارة الأوقاف على إعمار مساجد الله.

وأشار إلى أن لجنة من مديرية أوقاف الإسماعيلية، تتابع المساجد لمراعاة وتنفيذ الضوابط الاحترازية، والتأكد من ضرورة ذهاب كل مصل إلى المسجد متوضئًا ومصطحبًا السجادة الشخصية ومرتديًا الكمامة، والحرص على ضرورة الالتزام بعلامات التباعد.

وكانت أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، افتتاح 16 مسجدًا جديدًا بعد عملية الإحلال والتجديد، و7 مساجد أخرى بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها.

وبحسب بيان الوزارة يصل إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى اليوم الجمعة 28 مايو الجاري، «1436» مسجدًا، منها «1331» مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و«105» مساجد صيانةً وترميمًا.

وكانت قد افتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية عدة مساجد قبل شهر رمضان بعد تطويرها بعضها بالجهود الذاتية وبعضها أنهت الأوقاف تطويرها خلال الفترة الماضية.