وكيل أوقاف الإسماعيلية ينبه على تحديث بيانات المساجد والزوايا

التقى الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيليّة، بالقيادات الدعوية ورؤساء الأقسام الإدارية في أول اجتماع بديوان عام المديرية.

وحضر الاجتماع الشيخ عبد المنعم عبد العال، مدير عام الدعوة، والشيخ السيد عطية، مدير عام المتابعة، والشيخ جمال علي، مدير مكتب وكيل الوزارة.

وقال عبد السميع، خلال لقائه بالأئمة، إنه لابد من متابعة التزام المصلين في المساجد بالإجراءات الاحترازية وتعقيم المساجد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي لرواد المساجد بالإضافة لإتباع علامات التباعد بين المصلين.

وطالب عبد السميع، بضرورة العمل والمتابعة المستمرة لتحقيق الهدف وهو التقدم بمديرية أوقاف الإسماعيلية على الجانبين الجانب الدعوي والجانب الإداري.

ونبه عبد السميع، على ضرورة المتابعة الميدانية على جميع المساجد والزوايا على مستوى المحافظة، وتحديث قواعد البيانات في جميع الأقسام الدعوية والإدارية.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أصدر قرارًا بتكليف الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، للعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف بالإسماعيلية.

وأمر وزير الأوقاف، بنقل الشيخ مجدي بدران إلي محافظة الشرقية خلفُا للشيخ زكريا الخطيب، الذى صدر له قرار بالعمل مستشارًا لرئيس الإدارة المركزية لشئون التفتيش والرقابة بديوان عام وزارة الأوقاف.

وافتتحت مديرية أوقاف الإسماعيلية، الجمعة الماضية، 3 مساجد جديدة في مركزي التل الكبير وأبو صوير، ومنطقة الشهداء بمدينة الإسماعيلية، بعد تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد، ضمن خطة وزارة الأوقاف وطبقًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في إعمار المساجد والافتتاحات التي تتوالى.