طرح أغنية «تاريخ رجال» للشرطة المصرية على «يوتيوب»: كتبوه بالروح والدم

طرحت أغنية «تاريخ رجال» الخاصة بالشرطة المصرية، عبر موقع «يوتيوب»، حيث من المنتظر عرضها على القنوات الفضائية، وهي من تأليف محمد وديع صاحب شعارات الصاعقة الشهير.

و«تاريخ رجال»، كلمات محمد وديع، ألحان وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام وإلقاء عدد من الضباط المتقاعدين وهم محمد وديع، إلهامى دهيمه، أدهم مصطفى، حسام سالم، محمد سامى فريد، ومحمد رفعت سانتو وإخراج هبة غندور، ومدير التطوير هاني عزيز، وproject manger أحمد عبدالسلام، وإنتاج Star Edge Production.

وأعلن محمد وديع مؤلف شعارات الصاعقة، طرح أغنية «تاريخ رجال» وذلك بعد انتهاء عرض مسلسل «الاختيار 2»، الذي حقق نجاحا كبيرا.

وشرح وديع مؤلف «إحنا مش بتوع حداد» النسخة الأصلية التي عرضت في رمضان الماضي قبل تعديل كلماتها هذا العام من أحمد حسن رؤول، لتناسب «الاختيار 2»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّه دائمًا ما يعمل على تأليف الشعارات بشكل مستمر، ثم يبدأ بالترتيب عن موعد خروجها للنور: «إحنا من من أول رمضان نفس فريق عمل بتوع كليب إحنا مش بتوع حداد السنة اللي فاتت اللي هما كنا برده عايزين نعمل حاجة السنة دي بعد الاختيار2».

أغنية تاريخ رجال

وتابع: عمل فريق «إحنا مش بتوع حداد» النسخة التي عرضت العام الماضي، على المشاركة في أغنية «تاريخ رجال» التي تحكي عن تاريخ الداخلية وبطولاتهم، مشيرا إلى أنها «حماسية جدا، ودايما بنسمي الأغاني اللي شبه عسكرية بـ شعار، يعني لما نطلع نجري ونقول أغنية بنقول عليها شعار».

وأوضح وديع أن الأغنية تتحدث عن تاريخ الداخلية من أيام التسعينات ومواجهة الإرهاب وأيام حبل الحلال واستشهاد عدد كبير من الضباط مرورًا بالواحات وذكر أسماء مثل الشهيد أبو شقرة والشهيد عمر القاضي، وغيرهما.

كلمات أغنية تاريخ رجال

أقسمنا على أمن و أمان

نهديكى دم و روح كمان

وهتافنا يطلع تحيا مصر

م القلب بيهز المكان

ده تاريخ رجال

كتبوه بالروح و الدم فى واقع مش خيال

أبو شقرة و عمر القاضى و ننساهم مُحال

و يا مصر اتلفوا فى علمك علمك ياما شال

فى التسعينات

فى النشرة جنازة وزفة و صوت أهات

صندوق ملفوف بعلم مصر فى لحظة سُكات

صورة لبطل إتصدى لإرهاب شهيد البلاد

طول عمرنا

شايلين الحمل تقيل على طول ولا همنا

رجالة الشرطة بنوهب روحنا و دمنا

جاهزين للموت فدا أمن بلدنا و أهلنا

جبل الحلال

ياما شاف أبطال ووحوش رجالة العمليات

و دفعنا الدم فى سينا كملنا مفيش سُكات

و أختارنا الصعب طريق شهداء صنعوا بطولات

طريق الواحات

إسلام مشهور و زيدان شوشة قاتلوا بثبات

و الدم الغالى بتاره فى نفس اليوم ما بات

و يا بلدى اللى يعاديكى هيبقى خاين و مات

طول عمرنا

شايلين الحمل تقيل على طول ولا همنا

رجالة الشرطة بنوهب روحنا و دمنا

جاهزين للموت فدا أمن بلدنا و أهلنا

وسط الكمين

مش عارفين اللى داخل علينا هيبقى مين

يمكن من أهل الشر و يمكن مُجرمين

و ده على جثتنا يعدى إنشالله لخطوتين

طول عمرنا

شايلين الحمل تقيل على طول ولا همنا

رجالة الشرطة بنوهب روحنا و دمنا

جاهزين للموت فدا أمن بلدنا و أهلنا

و يا مصر مين

يفدى بحياته و أهلك يفضلوا آمنين

يسهر و عينيه باتت تحرس فى الملايين

و ده مش جميل ده قسم علينا وعهد دين