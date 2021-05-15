بعد «إحنا مش بتوع حداد».. طرح أغنية «تاريخ رجال» لبطولات الشرطة قريبا

أعلن محمد وديع صاحب شعارات الصاعقة، طرح أغنية «تاريخ رجال» خلال أيام خاصة لرجال الشرطة، وذلك بعد انتهاء عرض مسلسل «الاختيار 2»، الذي حقق نجاحا كبيرا.

وشرح محمد وديع مؤلف «إحنا مش بتوع حداد» النسخة الأصلية التي عرضت في رمضان الماضي قبل تعديل كلماتها هذا العام من أحمد حسن رؤول، لتناسب «الاختيار 2»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنَّه دائمًا ما يعمل على تأليف الشعارات بشكل مستمر، ثم يبدأ بالترتيب عن موعد خروجها للنور: «إحنا من من أول رمضان نفس فريق عمل بتوع كليب إحنا مش بتوع حداد السنة اللي فاتت اللي هما كنا برده عايزين نعمل حاجة السنة دي بعد الاختيار2».

تفاصيل أغنية تاريخ رجال

وقرر فريق عمل «إحنا مش بتوع حداد» النسخة التي عرضت العام الماضي، المشاركة في «تاريخ رجال» الذي يحكي على الداخلية وبطولاتهم، حيث أوضح «وديع»: «هي حماسية جدا، ودايما بنسمي الأغاني اللي شبه عسكرية بـ شعار، يعني لما نطلع نجري ونقول أغنية بنقول عليها شعار»، مشيرًا إلى أنَّها تتحدث عن تاريخ الداخلية من أيام التسعينات ومواجهة الإرهاب وأيام حبل الحلال واستشهاد عدد كبير من الضباط مرورًا بالواحات وذكر أسماء مثل الشهيد أبو شقرة والشهيد عمر القاضي، وغيرهما.

وأوضح أنَّهم قرروا طرح الأغنية في عيد الفطر وليس بعد عرض الاختيار 2، مثل ما فعلوا العام الماضي عندما أطلقوا «إحنا مش بتوع حداد» تزامنا مع نهاية المسلسل، حتى تحصل أغنية «إحنا مش بتوع حداد» التي تم تعديل كلماتها من قبل أحمد حسن رؤول وشارك فيها نجوم الجزأين الأول والثاني، على الوقت الكافي لها: «أجلنا تاريخ رجال عشان اللي اتعرض في الاختيار 2 تاخد حقها».

و«تاريخ رجال»، كلمات محمد وديع، ألحان و توزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام وإلقاء عدد من الضباط المتقاعدين وهم محمد وديع، إلهامى دهيمه، أدهم مصطفى ، حسام سالم ، محمد سامى فريد، ومحمد رفعت سانتو وإخراج هبة غندور، وإنتاج Star Edge Production بالمشاركة مع هاني عزيز.

ومن المنتظر تصوير كليب غدًا، بحسب وصف وديع الذي أكّد أنَّ الأغنية تمّ عرضها على الإعلام والعلاقات بوازرة الداخلية ولاقت استحسانًا ودعمًا كبيرًا منهم.