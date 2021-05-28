مشاهد من جنازة أحمد بهجت.. توافد رجال الأعمال واصطفاف عشرات السيارات

شهد مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس زحاما شديدا قبيل صلاة الجمعة، لحضور جنازة رجل الأعمال الراحل الدكتور أحمد بهجت فتوح، حيث اصطفت عشرات السيارات خارج المسجد، وتزاحم المعزون من رجال الأعمال بينما بقيت السيدات بعيدا عن المسجد.

كان في استقبال المعزين محمود بهجت شقيق الراحل ونجله عمر، وعدد من قيادات المجموعة الصناعية، وأقاربه وذويه، كما حضر قبل قليل عدد من مستثمري المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وجمعية مستثمري المدينة، بينما مُنع المصورون ووسائل الإعلام من دخول المسجد.

جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت، أعلنتها الأسرة، مؤكدة إقامة صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، اليوم الموافق 28 مايو الجاري، بمسجد المشير، على أن يقام العزاء يوم الأحد الموافق 30 مايو في ساحة صلاة العيد بدريم لاند بعد صلاة المغرب.

وتوفى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح، الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وتستعد الأسرة لتشييع جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت، حيث وصل جثمانه مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم.

وصول الجثمان على طائرة خاصة

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الجثمان وصل على طائرة خاصة، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتابعت إدارة الحجر الصحي، التقرير الطبي المرافق للجثمان، وإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان، واستخراج تصريح الدفن، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتسليمه لأسرته؛ لبدء مراسم الصلاة عليه ودفنه بمقابره.

وغيب الموت رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، الجمعة الماضية حسبما أعلنت ابنته شهد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي نعيه، قالت ابنته شهد: «الحمد لله من قبل كل شيء الحمد لله من بعد كل شيء الحمد لله على كل شيء.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح».

وأضاف: «الرجاء الدعاء له والفاتحة.. أما تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا».