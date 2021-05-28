جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت.. تشييع جثمانه بعد قليل والعزاء الأحد

جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت، أعلنتها الأسرة، مؤكدة إقامتها صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة، اليوم الموافق 28 مايو الجاري، بمسجد المشير، على أن يقام العزاء يوم الأحد الموافق 30 مايو في ساحة صلاة العيد بدريم لاند بعد صلاة المغرب.

وتوفى رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح، الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وتستعد الأسرة لتشييع جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت، حيث وصل جثمانه مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم.

وصول الجثمان على طائرة خاصة

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الجثمان وصل على طائرة خاصة، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتابعت إدارة الحجر الصحي، التقرير الطبي المرافق للجثمان، وإنهاء إجراءات الإفراج عن الجثمان، واستخراج تصريح الدفن، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وتسليمه لأسرته؛ لبدء مراسم الصلاة عليه ودفنه بمقابره.

وغيب الموت رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، الجمعة الماضية حسبما أعلنت ابنته شهد عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي نعيه، قالت ابنته شهد: «الحمد لله من قبل كل شيء الحمد لله من بعد كل شيء الحمد لله على كل شيء.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله أبي السيد الدكتور أحمد بهجت فتوح».

وأضاف: «الرجاء الدعاء له والفاتحة.. أما تفاصيل الجنازة والعزاء ستعلن قريبًا».

واختتمت: «الله يرحمه ويعفو عنه ويبدل سيئاته حسنات ويثبته عند السؤال وعلى الصراط ونعوذ بالله من فتنة القبر وعذاب القبر».

وأحمد بهجت فتوح، هو رجل أعمال مصري، يحمل الجنسية الأمريكية، مؤسس مجموعة شركات بهجت صاحب تليفزيون دريم، وصاحب دريم بارك، وشركة إنترنت مصر، ودريم لاند، وشركة جولدي للأجهزة الكهربائية، وشركة إنترفال للسياحة «جزء منها لأن الشركة عالمية، وهو فقط وكيل لها في مصر والشرق الأوسط».

البداية من أمريكا

وكانت بداية بهجت أثناء دراسته الدكتوراه في الولايات المتحدة عام 1982، واخترع جهازا منبها، يحسب مواقيت الصلاة في أي بلد في العالم واتجاه القبلة، حيث يتم إدخال خطوط الطول والعرض، أو إدخال اسم المدينة، ويقوم المنبه بحساب مواقيت الصلاة لكل يوم، ودخل بهذا الاختراع في شراكة مع شركة «لوكهيد».

وتخرج أحمد بهجت في كلية الهندسة بجامعة القاهرة بقسم هندسة الاتصالات والإلكترونيات عام 1974.

المعيد المبتعث للخارج

وتم تعيينه كمعيد في الجامعة بقسم الرياضيات والعلوم الطبيعية، واستطاع أن يحصل على شهادة الماجستير عام 1977 في كلية العلوم بجامعة عين شمس، ثم سافر إلى الولايات المتحدة عام 1978؛ لاستكمال دراسته في معهد «جورجيا تك»، إلى أن حصل على شهادتي البكالوريوس عام 1979، والدكتوراه.