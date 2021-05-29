خطوات شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال الهاتف

يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة طريقة شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع من خلال الهاتف، وذلك تيسيرا عليهم وتوفيرا للوقت والمجهد، وفي هذا الإطار أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك طريقة شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع من الهاتف، وذلك من خلال تحويل رصيد من الهاتف المحمول الذى يدعم خاصيه الـ «Nfc».

وتتيح خاصيه الـ «Nfc» إمكانية شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول، سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا، وفيما يلى طريقة شحن العداد مسبق الدفع باستخدام الهاتف المحمول على النحو التالي:

خطوات شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع بالهاتف

التأكد من أن الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد، وبالتالى خاصية الـ «NFC».

التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغيير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية الـ«Nfc».

تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه جلوبال، أو تحميل تطبيق الكهرباء خالص، وفوري، لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

تمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

اختار تفاصيل الاستهلاك، وذلك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الإلكترونية أو من كارت الفيزا، ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن في ظهر الهاتف المحمول.

إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

يُذكر أن العداد مسبق الدفع يبين للمستهلك نوع الشريحة التي سيحاسب عليها، ويتميز بعدم وجود أي أخطاء عند حساب قيمة الاستهلاك، كما أنها تتيح للمستهلك مراقبة استهلاك التيار الكهربائي من خلال شاشة موجودة بالعداد توضح ماتبقى من الرصيد الشهري.

كما أن العداد مسبق الدفع يمنع سرقة التيار الكهربائي من خلال مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.