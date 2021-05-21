تركيب 10.6 مليون عداد مسبق الدفع للقضاء على أخطاء فواتير الكهرباء

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب ما يقرب من 10 ملايين و600 ألف عداد مسبق الدفع ضمن الخطة التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتغيير العدادات القديمه بأخرى «حديثه» مسبوقة الدفع وذكية للقضاء على مشاكل القراءات الشاذة للعدادات وأخطاء الفواتير نتيجه تدخل العنصر البشري.

إقبال المواطنين على تركيب العدادات مسبقة الدفع

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن هناك تزايد وإقبال من المواطنين على تركيب العدادات المسبقة الدفع لما بها من مميزات متعددة لصالح المواطن والدولة معا منها أن المواطن يتابع استهلاكه بنفسه، إضافة إلى تعدد طرق وآليات شحن كروت العدادات التي توفرها شركات توزيع الكهرباء كان آخرها الشحن عن طريق تطبيق الكتروني على هاتف المشترك.

7 مميزات للعدادات مسبقة الدفع

وتستعرض «الوطن» 7 مميزات للعدادات مسبقة الدفع منها أن العداد يبين للمستهلك نوع الشريحة التي سيحاسب عليها، إضافة إلى عدم وجود أية أخطاء عند حساب قيمة الاستهلاك إضافة إلى مميزات أخرى منها.

يبين للمستهلك نوع الشريحة التي سيتم محاسبته عليها

- تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه للتيار الكهربائي بنفسه، حيث يمكن متابعة استهلاكه من الكهرباء من شاشة موجودة بالعداد توضح له ما تبقى من رصيده الشهري؛ وبالتالي تقسيمه على باقي استخداماته اليومية، كما أنه يبين للمستهلك نوع شريحة الكهرباء التي سوف يتم محاسبته عليها وبالتالي يمكن له تقليل استهلاكه.

لا توجد بها أخطاء عند حساب الاستهلاك

لايوجد أي خطأ عند حساب قيمة الاستهلاك للكهرباء على عكس العدادات القديمة كانت تعتمد على القراءة التي يحددها محصل الكهرباء.

تمكن المشترك من مراقبة استهلاكه

يمكن شحن العداد بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 10 جنيهات وحتى 10 آلاف جنيه في المرة الواحدة لكي يقوم باستهلاكه كما يشاء ومراقبة استهلاكه عن طريقة مراقبة العداد.

مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد

يمنع أحد ما من سرقة التيار الكهربائي وذلك من خلال شاشة العداد، حيث يمكن مقارنة قيمة قراءة الدخول والخروج من العداد.

- يمكن استخراج كارت بدل فاقد بسهولة من شركة الكهرباء بمبلغ مالي بسيط يقدر بقيمة 18.50 جنيه.

- يوجد بالعداد لمبة تحذيرية تساعد المستهلك في معرفة قرب انتهاء رصيد العداد الكودي.

- في الإجازات والعطلات الرسمية إذا ما انتهى الرصيد بالعداد يظل متصلا بالتيار الكهربائي حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالي للإجازة.