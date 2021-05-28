تشييع جثمان أحمد بهجت إلى مثواه الأخير

فرغ المصلون من أداء صلاة الجنازة على رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح، قبل قليل، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، بحضور حشد كبير من أقاربه ومحبيه والعاملين في مجموعة بهجت الصناعية وعدد من رجال الأعمال ورجال الدولة السابقين، بينما يستعد المشيعون الآن للتوجه إلى مقابر العائلة، حيث سيوارى الثرى.

وشهد مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس زحاما شديدا قبيل صلاة الجمعة، لحضور جنازة رجل الأعمال الراحل الدكتور أحمد بهجت فتوح، حيث اصطفت عشرات السيارات خارج المسجد، وتزاحم المعزون من رجال الأعمال بينما بقيت السيدات بعيدا عن المسجد.

كان في استقبال المعزين محمود بهجت شقيق الراحل ونجله عمر، وعدد من قيادات المجموعة الصناعية، وأقاربه وذويه، كما حضر قبل قليل عدد من مستثمري المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وجمعية مستثمري المدينة، بينما مُنع المصورون ووسائل الإعلام من دخول المسجد.

جنازة رجل الأعمال أحمد بهجت، أعلنتها الأسرة بعد صلاة الجمعة، اليوم الموافق 28 مايو الجاري، بمسجد المشير، على أن يقام العزاء يوم الأحد الموافق 30 مايو في ساحة صلاة العيد بدريم لاند بعد صلاة المغرب.

وتوفي رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح، الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وصول الجثمان على طائرة خاصة

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن جثمان أحمد بهجت وصل على طائرة خاصة، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتابعت إدارة الحجر الصحي، التقرير الطبي المرافق للجثمان، وإنهاء إجراءات الإفراج عنه.