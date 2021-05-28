اليابانية رينا ساواياما أمام كيانو ريفز في الجزء الرابع من «John Wick»

تستعد نجمة البوب «اليابانية البريطانية» رينا ساواياما، لأول بطولة تمثيلية لها أمام كيانو ريفز في فيلم «John Wick: Chapter 4»، من إخراج تشاد ستاهلسكي، وتأليف شاي هاتن ومايكل فينش.

وقال مخرج الفيلم تشاد ستاهلسكي: «أنا سعيد للغاية لوجود رينا لتقديم أول فيلم طويل لها في (John Wick: Chapter 4)، وإنها موهبة رائعة وستضيف الكثير للفيلم»، وذلك وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل الدور الذي من المقرر أن تقدمه «ساواياما»، حيث من المقرر أن يبدأ التصوير هذا الصيف في عدد من المواقع ما بين فرنسا وألمانيا واليابان.

وولدت «ساواياما» في اليابان وترعرعت في شمال لندن، وحققت النجومية من جامعة كامبريدج، حيث درست السياسة وعلم النفس وعلم الاجتماع، وقامت بتمويل موسيقاها المبكرة.

ويلعب كيانو ريفز فى الفيلم دور «جون ويك»، قاتل محترف متقاعد يسعى للانتقام لقتل الكلب الذي أعطته له زوجته المتوفاة مؤخرًا وسرقة سيارته.

وبدأت سلسلة أفلام «John Wick» في عام 2014، وبعدها تم إنتاج جزئين، «John Wick: Chapter 2» في 11 فبراير 2017، و«John Wick: Chapter 3» في 17 مايو 2019، وحققت الأفلام الثلاثة نجاحات نقدية وتجارية، بإجمالي يصل إلى أكثر من 587 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

ودخل الجزء الرابع من الفيلم «John Wick: Chapter 4» مرحلة ما قبل الإنتاج، وتم تحديد موعد إصداره في 27 مايو 2022، وذلك بالإضافة إلى جزء خامس قيد التطوير، كان من المقرر أن يبدأ تصويره بالتزامن مع العمل على الجزء الرابع قبل أن تقرر شركة الإنتاج عدم الالتزام بهذه الخطة.