عاجل.. اعتقال المشتبه به في طعن شرطية بفرنسا

ذكرت قناة «سكاي نيوز» أن الشرطة الفرنسية تمكنت من اعتقال المشتبه فيه بطعن شرطية في مدينة نانت الفرنسية، بعد أن لاذ المعتدي بالفرار.

وذكرت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها، قبل قليل، أن عملية مطاردة يشارك فيها 80 شرطيا فرنسيا وطائرة هليكوبتر للبحث عن مشتبه فيه بطعن شرطية بسكين في نانت، مؤكدة أنه تم العثور على سيارة المشتبه في تورطه بالحادث.

وأكد مصدر أمني فرنسي أن هناك أنباء عن اعتداء ثان بالسلاح في المنطقة ذاتها، ولم يفصح حتى الآن عن تفاصيل أخرى حول الحادث وهدفه.