«فارس» ينهي حياة صديق عمره بطعنة في الفخذ بسبب خلافات مالية

«فارس وإبراهيم» صديقان دامت صداقتهما 3 سنوات بحكم الجيرة وتقارب السن حتى انتهت تلك الصداقة بالطعنة القاتلة التي تلقاها «إبراهيم» في الفخذ فتسببت في قطع الشرايين الرئيسية وأحدثت نزيفًا غائرًا على إثره المجني عليه داخل مستشفى المطرية التعليمي، نتيجة مشاجرة مع بصديقه «فارس» بسبب خلافات مادية بينهما، وعندما احتدم النقاش بينهما أسرع المتهم بإخراج مطواة كان يخفيها في ملابسها وسدد طعنة غائرة في فخذ صديقه فسقط على الأرض غارقًا في دمائه ومات إثر تلك الطعنة بعد قرابة 15 دقيقة فقط.

يثأر لشقيقه من القاتل

شقيق المجني عليه عرف بخبر وفاة شقيقه فاستشاط غضبًا وحاول الثأر لدمه فتتبع القاتل وسدد طعنة في صدره فسقط على الأرض فاقدًا للوعى فاعتقد أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، لكن بإسعاف المجني عليه داخل المستشفى من قبل المارة، لا يزال على قيد الحياة داخل غرفة الرعاية المركزة متأثرًا بإصابته البالغة.

القبض على الجناة

ألقت المباحث القبض على شقيق المجني عليه بتهمة الشروع في القتل بينما تحفظت النيابة العامة على المتهم «فارس» داخل المستشفى لحين تماثله للشفاء حتى يتم استجوابه بتهمة القتل العمد لصديقه «إبراهيم»، وتحفظت أيضًا النيابة على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة وأرسلتها إلى الأدلة الجنائية لفحصها لبيان حالتها الفنية.

حبس المتهم

قررت النيابة العامة حبس المتهم بالشروع في القتل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبسؤاله أقر أنه كان يرغب في قتل من قتل شقيقه وأنه عاد إلى المنزل على هاتف تلقاه من صديقه له أخبره بأن شقيقه «إبراهيم» يتشاجر مع صديقه «فارس» وعندما وصل إلى المكان عرف بخبر وفاة شقيقه فقرر الانتقام من قاتله فطعنه في صدره وهرب من مكان الحادث حتى ألقت الشرطة القبض عليه.