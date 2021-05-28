عبير فؤاد تحذر من أول خسوف للقمر في عام 2021 وتنصح بعدم اتباع رجيم

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن أول خسوف للقمر في عام 2021، وتم رؤية الخسوف من خلال المحيط الهادي، والوطن العربي، ودول شرق آسيا وبعض الولايات في أمريكا وأستراليا.

وأضافت عبير فؤاد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الخسوف عندما يحدث في شهر مايو يكون لون القمر أحمر داكن، وهذا يحدث عندما يكون اكتمال القمر وصل إلى الذروة، ويطلق عليه القمر الوردي أو قمر الورد، ويظل لمدة 14 دقيقة بهذا اللون.

وأوضحت «فؤاد» أن القمر في شهر مايو هو قمر عملاق، لأنه في هذا العام قريب من الأرض، وسيحدث الساعة 1.15 ظهراً بتوقيت القاهرة، وعند درجة 5 من برج القوس.

وتابعت خبيرة الأبراج، أن تأثير خسوف القمر على المستوى الدولي ينتج عنه خلافات وتفكك في حلف شمال الأطلنطي، وذكرت عبيرة فؤاد أن قمر اليوم 26 مايو يشكل مربعا فلكيا مع المشترى، وهذا ينتج عنه مبالغة في الأطماع والرغبات، وتنصح بالواقعية في الرغبات والأحلام، كما أن الخسوف يشكل مربعا فلكيا بين فينوس وعطارد الموجودين في الجوزاء، ويشكل مربعا فلكيا مع نبتون الموجود في برج الحوت، وهذا ينتج عنه خوف وقلق وشعور بعدم الأمان، وأيضا من الممكن أن يوجد تشوش وعدم ثقة في النفس.

تحذير من الاحتفال أو الرجيم خلال هذا الأسبوع

وتوقعت عبير فؤاد أن يزيد الخسوف من الجريمة واحتمال زيادة الأمراض، لذلك تنصح بالتحكم في ردود الأفعال وحماية أنفسكم من الأمراض والعدوى، مضيفة أن اليوم وغدا غير مناسبين لعمل رجيم ولا عزائم ولا احتفالات، لأن اليومين اكتمال القمر والأعصاب تكون مشدودة.

وأكدت «فؤاد» أن أكثر الأبراج سيئة الحظ في هذا الخسوف الأول، برج الجوزاء وبرج القوس وبرج الحوت وبرج العقرب، وتنصح فؤاد برجي السرطان والجدي بالانتباه إلى صحتهم.