افتتاح 9 مساجد جديدة بتكلفة 20 مليون جنيه في البحيرة

لم تدخر الدولة متمثلة في وزارة الأوقاف، جهدًا فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وهو ما بدى واضحًا خلال افتتاحات المساجد بمدن ومراكز وقرى محافظة البحيرة.

مساجد بالجهود الذاتية

أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة، للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

افتتاح 230 مسجدا بالبحيرة خلال عامين

يذكر أنه تم خلال عامين بناء وافتتاح أكثر من 230 مسجدا، تجاوزت تكلفتهم 400 مليون جنيها، في طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

افتتاح 9 مساجد جديدة

أدى محافظ البحيرة صلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، يرافقه المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، بالتزامن مع إفتتاح 9 مساجد جديدة أخرى بمراكز «كوم حمادة- الدلنجات- إيتاي البارود- دمنهور»، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون 320 ألف جنيه.

المساجد الجديدة بالبحيرة

*مسجد الوسطاني بكفر دمتيوه بكوم حمادة، المقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 707 م2 بتكلفة إجمالية 4 مليون و 242 ألف جنيه.

*مسجد إبراهيم الفرحاني بقرية البستان بالدلنجات، المقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف، على مساحة 499 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 994 ألف جنيه.

*مسجد أبو زريق بقرية أبو زريق بإيتاي البارود، المقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 475 م2 بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.

*مسجد الرحمن بمدخل قرية حافظ بدمنهور، المقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 370 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و 220 ألف جنيه.

*مسجد الزهراء بقرية رمسيس بإيتاي البارود، المقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 264 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 584 ألف جنيه.

*مسجد مسعود سعد بالدلنجات، المقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف، على مساحة 180 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 80 ألف جنيه.

*مسجد المصطفى بقرية أبيا الحمرا بالدلنجات، المقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف، على مساحة 167 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

*مسجد عزبة رجب بقرية طيبة بالدلنجات، المقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف، على مساحة 150 م2 بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

*مسجد الأبعادية الكبير بقرية الأبعادية بدمنهور، المقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف، (صيانة وترميم) على مساحة 656 م2 بتكلفة إجمالية 700 ألف جنيه.