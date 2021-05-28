شعبة «الأدوات المنزلية» تنعى رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة الصناعة

نعت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، الراحل سعيد عبدالله، رئيس قطاعى الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة السابق، الذي وافته المنية أمس.

وقالت الشعبة، في بيان اليوم الجمعة: «إن الفقيد كان نموذجا للموظف المثالي الذي لا يتأخير عن تقديم الدعم والمساندة للقطاع التجاري والصناعي».

وشغل الراحل سعيد عبدالله، منصب مساعد وزير الصناعة لشئون المتابعة خلال الفترة 2019-2017، ومنصب وكيل أول وزارة التجارة والصناعة خلال 2017-2011، كما شغل رئيسا لجهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية لمدة أربعة سنوات 2015-2011، ورئاسة قطاع التجارة الخارجية 2017-2014، ورئاسة قطاع الاتفاقات التجارية 2017-2011، ورئيسا لجهاز حقوق الملكية الفكرية 2019-2010.

وتمتع مساعد وزير الصناعة السابق بمجموعة من الخبرات الوظيفية بحكم طبيعة العمل في قطاع التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية، إذ أوكلت له الوزارة مسئولية متابعة تنفيذ الاتفاقات التجارية «تصدير، استيراد»، وحل ومتابعة المشاكل والعقبات التي تعترض المستثمرين داخل وخارج مصر، والمشاركة فى تنفيذ اتفاقية الكوميسا واللجان الثنائية الإفريقية.

وكان محاضر معتمد من مركز تدريب التجارة الخارجية، معهد إعداد القادة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مجالات أساسيات التصدير والاستيراد ومجالات التفاوض الاقتصادية.

كما كان الراحل رئيس نقطة الاتصال المصرية فى العديد من الاتفاقيات التجارية أهمها «الميركسور، وأغادير، والكوميسا» ومسئول ملفات «السعودية، الإمارات، سوريا، تركيا، السودان، الكويت، تونس، المغرب، الجزائر».