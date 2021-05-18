الصين تشعل أسعار الحديد عالمياً.. و«جنون» الخامات يُربك الصناعة محلياً

شهدت أسعار خام الحديد ارتفاعات قياسية بدافع عدة عوامل، في مقدمتها تعافي الاقتصاد الصيني، وزيادة الطلب من جانب مصانع الصلب في بكين، وهو ما انعكس على أسعار الحديد المحلية، التي كسرت حاجز 14 ألف جنيه للطن للمرة الأولى، وسط حالة من عدم الاستقرار والارتباك المسيطرة على الأسواق.

وقامت مصانع الحديد المحلية بزيادة الأسعار للمرة الثالثة على التوالي في أقل من أسبوعين، حيث زادت الأسعار في أول مايو بنحو 150 جنيهاً للطن، ثم 400 جنيه للطن في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، ثم زيادة ثالثة بمقدار 400 جنيه في المتوسط للطن، بداية من 17 مايو.

زيادة جديدة قيمتها 400 جنيها في طن الحديد

وأبلغت المصانع التجار والموزعين أن الزيادة الجديدة في السعر بلغت قيمتها 400 جنيه في الطن، وبذلك ارتفع متوسط سعر طن حديد التسليح ليبلغ 14600 جنيه، تسليم المصنع، ويشمل ضريبة القيمة المضافة.

ووفقاً للأسعار الجديدة، فقد بلغ سعر طن حديد عز 14600 جنيه، والسويس 14500 طن، وحديد المصريين 14500 جنيها للطن بزيادة 400 جنيه، وبشاي 14500 جنيه بزيادة 450 جنيها، والجارحي 14450 جنيها بزيادة 450 جنيها للطن، والمراكبي 14500 جنيه بزيادة 450 جنيها، والعشري 14400 جنيه، وبزيادة 400 جنيه.

وقال مسئول بأحد مصانع الحديد المحلية لـ«الوطن» إن أسعار خام الحديد قفزت إلى 80 دولاراً للطن في أقل من شهر، وأوضح المسئول أن كل طن حديد تسليح يحتاج طن ونصف من الخام، وبالتالي فإن إجمالي التكلفة في طن الحديد بلغت 120 دولاراً، أي ما يعادل 1900 جنيه.

وأشار إلى أن «الخردة» ارتفع سعرها أيضاً إلى 70 دولاراً للطن، وأن كل طن حديد يحتاج 1.2 طن خردة، وهو ما يعني أن الزيادة تصل إلى 84 دولاراً، أي ما يعادل 1320 جنيهاً.

مستويات قياسية لأسعار الخامات العالمية

وقال أحد منتجي الحديد لـ«الوطن» إن النمو الهائل في أسعار خامات ومنتجات الصلب في الأسواق العالمية، ووصولها إلى مستوى لم تصل إليه من قبل، نتيجة زيادة الطلب ومحدودية المعروض من الخام، انعكست بقوة على الأسواق المحلية، كما أحدثت حالة من الارتباك لدى المنتجين بالسوق المحلي.

وكانت الصين، التي تمثل أكثر من نصف الإنتاج العالمي من الصلب، ألغت في الأسبوع قبل الماضي حوافز صادرات الصلب، والتي تبلغ 13%، مما أدى الى قفزة في أسعار صادراتها، حيث تبعتها زيادة كبيرة في الأسعار العالمية، وهو ما تزامن مع أزمة تجارية بين الصين وأستراليا، أكبر مورد لخام الحديد للصين، نتج عنها قلة المعروض من الخام بالأسواق الصينية، مع زيادة أسعاره بصورة ملحوظة.

واستمر الطلب العالمي في النمو، على خلفية التعافي الاقتصادي الذي تشهده المناطق الاقتصادية الكبرى في العالم، وعدم وجود طاقات إنتاجية كافية لتلبية احتياجات الطلب المتنامي، وهو ما رفع أسعار الصلب بصورة غير مسبوقة، حيث قال المصدر: «نحن نستورد كافة احتياجاتنا من الخامات، وغير قادرين على مواكبة الزيادات الحالية بسبب قفزاتها المتواصلة».

وبحسب مؤسسة «فاست ماركتس» العالمية المتخصصة في صناعة الصلب، فإن أسعار خام الحديد قد سجلت 261 دولاراً للطن، مقابل 100 دولار للطن في نفس الفترة العام الماضي، كما تضاعفت أسعار الخردة إلى 500 دولار للطن، وهو ما أدى الى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية.

وقال طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصلب التي تقوم بتشغيل مصنع قائم على صهر الخردة، إن أسعار الخردة لازالت تتحرك إلى أعلى بصورة شبه يومية، مدفوعة بالزيادة في أسعار خام الحديد، وارتفاع الطلب، ومحدودية المعروض، وأضاف بقوله: «لا أحد يعرف متى تتوقف تلك الزيادات».

وأوضح «عبد العظيم» أن أسعار حديد التسليح العالمية من تركيا، المصدر الرئيسي لها، وصلت الى 715 دولار للطن، بزيادة 75 دولار عن الشهر الماضي، كما زادت أسعار «البيليت» من أوكرانيا، بنفس المقدار، حسب مؤشرات الأسعار المعلنة عبر المصادر العالمية.