المنشآت الفندقية: بدء تطعيم 21 ألف عامل بفنادق القاهرة الشهر المقبل

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه سيبدأ تطعيم العاملين بالقطاع الفندقي في القاهرة والجيزة، وعددهم نحو 21 ألف، عامل بالأمصال المضادة لكورونا بداية الشهر المقبل.

وأضاف لـ«الوطن» أن الغرفة أرسلت لفنادق القاهرة والجيزة لموافاتها ببيانات العاملين بها، وذلك للتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتلقي العاملين للتطعيم، موضحا أنه جرى التنبيه على المنشآت الفندقية بأن كل فندق مسؤول عن تطعيم العاملين به، لافتا إلى أنه سيجري أيضا، خلال شهر يونيو المقبل، تطعيم العاملين بفنادق الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالي.

التطعيم إجباري

وأشار إلى أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ضد فيروس كورونا إجباري وليس اختياريًا، إلا حال وجود رأي طبي أو إصابة العامل بمرض مزمن يحول دون حصوله على جرعات التطعيم، شريطة أن تعرض تلك الحالات على المختصين بوزارة الصحة والسكان، للتأكد والموافقة على ذلك، موضحا أن تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي أصبح قضية أمن قومي.

قرب الانتهاء من تطعيم العاملين بجنوب سيناء والبحر الأحمر

وأوضح أن عمليات تطعيم العاملين بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالجرعة الأولى من لقاح كورونا أوشكت على الانتهاء حيث تم تطعيم ما يقرب من 100 ألف عامل، لافتا إلى أن عمليات التطعيم تسير بشكل سريع وبالتنسيق بين مسؤولي وزارة الصحة بالمحافظتين مع غرفة المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.

يشارإلى أن عملية تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء بالأمصال المضادة لكورونا بدأت أوائل شهر أبريل الماضي بالتنسيق بين مسؤولي وزارة الصحة والسكان ووزارة السياحة والآثار وغرفتي المنشآت السياحية والفندقية، ومن المتوقع أن يجري الانتهاء من حصول كافة العاملين بالمحافظتين على الجرعة الأولى من المصل خلال الأيام القليلة المقبلة.