البرلمان العربي يدين هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية بـ«طائرة مفخخة»

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار «مفخخة» تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، والتي تصدت لها ودمرتها بنجاح قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكد العسومي، أن الأعمال الإرهابية وجرائم الحرب التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتعمد استهدافها للمدنيين والأعيان المدنية، يعكس تحديها السافر لكافة القوانين والأعراف الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وجدَّد رئيس البرلمان العربي، تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي وركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مشيداً بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.