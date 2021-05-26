مستشار رئيس البرلمان العربي يشارك كخبير في جلسات البرلمان الأفريقي

يشارك الدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار بمكتب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، كخبير في جلسات البرلمان الأفريقي المقرر عقدها في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 24 مايو 2021 إلى 4 يونيو 2021.

وتأتي هذه المشاركة في إطار استعانة البرلمان الأفريقي ببعض الخبراء البرلمانيين في أعمال جلساته العامة، التي تعقد مرتين في كل عام، الأولى في شهر مايو، والثانية في شهر أكتوبر وتعد هذه المشاركة في إطار التعاون والتنسيق الذي يوليه البرلمان العربي مع البرلمانات الإقليمية والدولية المعنية بالمجال البرلماني والتي تعزز من التواصل والاستفادة من الخبرات.

يعد الدكتور أشرف عبدالعزيز من الكوادر العربية التي لها إسهامات في دعم وتطوير العمل البرلماني، كما ساهم وبشكل كبير في دعم و تطوير العمل داخل البرلمان العربي وفقًا للاستراتيجية الجديدة التي وضعها البرلمان.