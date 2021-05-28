أطفال وكبار يشاركون في مبادرة «7 الصبح» بكفر الشيخ

شهد مركز شباب كفر الشيخ، التابع لمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الجمعة، تنفيذ مبادرة رياضة «7 الصبح»، بمشاركة عدد من الأطفال والشباب والكبار في العديد من الألعاب الرياضية، بتوجيهات من اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وبرعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بعد توقف دام طوال شهر رمضان.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، أن مركز شباب كفر الشيخ، شهد اليوم الجمعة، تفعيل مبادرة رياضة «7 الصبح»، وتم إعداد خطة مشاركة مركز شباب كفر الشيخ، من الملاعب المفتوحة وصالات الألعاب مع الالتزام التام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء، ووزارة الشباب الخاصة بتحديد نسبة 25% لمشاركة أعضاء مراكز الشباب بكل الأنشطة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية، حيال مواجهة تحديات كورونا، موضحا أن المبادرة تقام بمشاركة جميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية، بإشراف رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، ومدير عام الإدارة العامة للبرامج البدنية بالوزارة، ووكيل المديرية للشباب.

أكد «محروس» مشاركة مراكز شباب المحافظة في المبادرة بالرياضة الصباحية وممارسة الرياضات المتنوعة، وفق الخطة الموضوعة تباعا، مشيرًا إلى أن المبادرة تقام تحت شعار: «العب رياضتك وزود مناعتك»، لافتا إلى أنه تتم ممارسة جميع الألعاب الرياضية والأنشطة الأخرى داخل المراكز والملاعب مع الالتزام التام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، لضمان التباعد الاجتماعي كإجراء وقائي في ظل جائحة كورونا، ويمكن لأعضاء مراكز الشباب المشاركة من خلال التواصل مع مشرف النشاط بأقرب مركز شباب.

وأوضح عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أن المبادرة تشهد إضافة جديدة بتواجد مدرب رياضي وأخصائي تغذية على تطبيق «زووم»، لأداء التدريبات الرياضية السليمة، ووضع حمية غذائية متوازنة للمشاركين عبر زووم وفتح باب المشاركة من المنزل بالتوازي مع المشاركة من مراكز الشباب.