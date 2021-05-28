16 معلومة عن جدري القرود.. يصيب الأعضاء التناسلية

مرض جدري القرود أحد الأوبئة المعروفة للبشرية منذ عام 1985، إلا أن أخباره طفت على السطح مجددا مع الحديث عن الأوبئة التي صارت تهاجم العالم في الفترة الأخيرة، بداية من جائحة فيروس كورونا المستجد وما لحقه من توابعها مثل الفطر الأسود والأبيض والأصفر وفطر الرشاشيات.

وأوردت منظمة الصحة العالمية على موقعها الرسمي 16 معلومة حول جدري القرود وهي:

1- جدري القرود مرض نادر يحدث أساسا في المناطق النائية من وسط إفريقيا وغربها بالقرب من الغابات الاستوائية الماطرة.

2- يُنقل فيروس جدري القرود إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية.

3- انتشاره على المستوى الثانوي محدود من خلال انتقاله من إنسان إلى آخر.

4- يتراوح في العادة معدل الوفاة في الحالات الناجمة عن مرض جدري القردة بين 1 و10%.

5- تلحق معظم وفياته بالفئات الأصغر سنّا.

6- لا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحة المرض، رغم أنّ التطعيم السابق ضدّ الجدري أثبت نجاعة عالية في الوقاية أيضا من جدري القردة.

7- تماثل أعراض إصابته للإنسان تلك التي كان يشهدها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنه أقل شدّة.

8- رغم أن الجدري جرى استئصاله في عام 1980، فإن جدري القردة لا يزال يظهر بشكل متفرق في بعض أجزاء أفريقيا.

9- كُشِف لأوّل مرّة عن هذا الفيروس في عام 1985 بالمعهد الحكومي للأمصال الكائن في كوبنهاجن، بالدنمارك، أثناء التحري عن أحد الأمراض الشبيهة بالجدري فيما بين القردة.

10- سجلت أول حالة إصابة بجدري القرود خارج القارة الإفريقية في خريف عام 2003 بالمنطقة الغربية الوسطى من الولايات المتحدة الأمريكية.

11- تتراوح فترة حضانة جدري القردة (وهي الفترة الفاصلة بين مرحلة الإصابة بعدواه ومرحلة ظهور أعراضها) بين 6 أيام و16 يوما، بيد أنها يمكن أن تتراوح بين 5 أيام و21 يوما.

12- يمكن تقسيم مرحلة العدوى إلى فترتين كالتالي:

أولا: فترة الغزو (صفر يوم و5 أيام)، ومن سماتها الإصابة بحمى وصداع مبرح وتضخّم العقد اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر وفي العضلات ووهن شديد (فقدان الطاقة).

ثانيا: فترة ظهور الطفح الجلدي (في غضون مدة تتراوح بين يوم واحد و3 أيام عقب الإصابة بالحمى) والتي تتبلور فيها مختلف مراحل ظهور الطفح الذي يبدأ على الوجه في أغلب الأحيان ومن ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

ويكون وقع الطفح أشدّ ما يكون على الوجه (في 95% من الحالات) وعلى راحتي اليدين وأخمصي القدمين 75% ويتطوّر الطفح في حوالي 10 أيام من حطاطات بقعية (آفات ذات قواعد مسطّحة) إلى حويصلات (نفاطات صغيرة مملوءة بسائل) وبثرات تليها جلبات قد يلزمها ثلاثة أسابيع لكي تختفي تماماً.

13- يصيب أغشية الفم المخاطية (في 70% من الحالات) والأعضاء التناسلية (30%) وملتحمة العين (20%)، فضلاً عن قرنيتها (مقلة العين).

14- يُصاب بعض المرضى بتضخّم وخيم في العقد اللمفاوية قبل ظهور الطفح، وهي سمة تميّز جدري القردة عن سائر الأمراض المماثلة.

15-عادةً ما يكون جدري القردة مرض محدود ذاتيا وتدوم أعراضه لفترة تتراوح بين 14 و21 يوماً

16- يُصاب الأطفال بحالاته الشديدة على نحو أكثر شيوعاً بحسب مدى التعرض لفيروسه والوضع الصحي للمريض وشدة المضاعفات الناجمة عنه.