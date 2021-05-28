أميرة أبو شقة: مصر أنفقت 29 مليار ونصف على تطوير العشوائيات حتى الآن

قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، إن الحكومة تستعد خلال الفترة المقبلة لإعلان مصر خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وذلك تزامنا مع احتفالات الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو.

وأضافت النائبة أميرة أبوشقة، فى بيان عنها اليوم، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل إزالة العشوائيات نهائيًا في المناطق غير الآمنة، حيث إنه جار حاليا تطوير 42 منطقة غير آمنة من أصل 357 بعد انتهاء العمل في 312 منطقة بمختلف المحافظات.

أميرة أبوشقة: إعلان مصر خالية من العشوائيات إنجاز جديد للدولة المصرية

وأشارت النائبة أميرة أبوشقة، إلى أن الدولة المصرية أنفقت 29 مليار ونصف على تطوير العشوائيات حتى الآن ونفذت 414 ألف وحدة سكنية بتكلفة قدرها 51 مليار جنيه في إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي، وجار تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى بتكلفة 37 مليار جنيه، مؤكدة أنه فى خلال الفترة القادمة ستصبح مصر خالية تماما من العشوائيات، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضاء على العشوائيات ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأشادت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بمتابعة الحكومة في أعمال تسكين الأهالي إلى المناطق السكنية الجديدة التى جرى تنفيذها، بالإضافة إلي سرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل أهالينا إلى الوحدات الجديدة، مذكرة أن مصر كان بها ما لا يقل عن 300 منطقة عشوائية خطرة يسكنها مواطنون أعلى سفوح الجبال وبجوار السكك الحديدية وقرب مناطق تتضرر سنويا من السيول، وكانوا معرضين لخطر الكوارث والموت واليوم يعيشون في مناطقهم الأصلية بعد تطويرها وإزالة الخطر عنها وهذا إنجاز جديد يضاف لسجلات الإنجازات التي تحققها الدولة المصرية بتوفير السكن المناسب للمواطنين.