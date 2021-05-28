صحف مغربية: الأهلي يتسلح بالتاريخ ونهضة بركان جاهز للتحدي

اهتمت الصحف والمواقع الإخبارية في المغرب، بمباراة نهائي السوبر الإفريقي التي سيخوضها نادي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، ونادي نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية، مؤكدة أن الفريق البرتقالي يعمل بجد لتجاوز‌ ‌فريق‌ ‌الأهلي المصري،‌ ‌لإضافة‌ ‌لقب‌ ‌قاري‌ ‌جديد‌ ‌إلى خزينة‌ ‌النادي المغربي.

ونقل «هسبورت»، عن‌ ‌مصادر‌ ‌مقربة‌ ‌لبعثة‌ ‌الفريق‌ ‌البركاني،‌ ‌أن‌ ‌لاعبي‌ ‌الأخير‌ ‌دخلوا‌ ‌في‌ ‌تركيز‌ ‌كبير‌ ‌من‌ ‌أجل‌ ‌تقديم‌ ‌كل‌ ‌ما‌ ‌لديهم‌ ‌أمام‌ ‌الأهلي‌ ‌المصري،‌ ‌وتنتابهم‌ ‌رغبة‌ ‌قوية‌ ‌في‌ ‌تحقيق‌ ‌الفوز‌ ‌والتتويج‌ ‌بهذا‌ ‌اللقب‌ ‌القاري،‌ ‌بعد‌ ‌أن‌ ‌بات‌ ‌نهضة بركان «من‌ ‌بين‌ ‌أبرز‌ ‌الفرق‌ ‌في‌ القارة‌ ‌السمراء»،‌ ‌على الرغم‌ من ‌تواضع‌ ‌مستواه‌ ‌خلال‌ ‌الموسم‌ ‌الكروي‌ ‌الحالي.

وقالت المصادر، إن مسؤولي‌ ‌نهضة‌ ‌بركان ‌وعدوا‌ ‌اللاعبين‌ ‌بتخصيص‌ ‌منحة‌ ‌مالية‌ ‌قيمة،‌ ‌مع‌ ‌صرف‌ ‌جميع‌ ‌مستحقاتهم‌ ‌المالية‌ ‌العالقة‌ ‌في‌ ‌ذمة‌ ‌النادي،‌ ‌في‌ ‌حال‌ ‌تمكنوا‌ ‌من‌ ‌الفوز على نادي الأهلي والتتويج‌ ‌باللقب،‌ ‌وطالبوهم‌ ‌بتقديم‌ ‌كل‌ ‌ما‌ ‌لديهم‌ ‌في‌ ‌هذا‌ ‌اللقاء‌ ‌الذي‌ ‌يُعد‌ ‌بمثابة‌ ‌«مباراة‌ ‌الموسم» ‌لنهضة‌ ‌بركان.

بيدرو: حظوظ نهضة بركان قوية لمنافسة الأهلي على اللقب

من‌ ‌جهته‌، ‌أكد‌ بيدرو ‌بن‌ ‌علي،‌ ‌مدرب‌ ‌فريق‌ ‌نهضة‌ ‌بركان،‌ ‌أن‌ ‌حظوظ‌ ‌فريقه‌ ‌قوية‌ ‌في‌ ‌المنافسة‌ ‌على‌ ‌لقب‌ ‌بطولة‌ ‌كأس‌ «السوبر‌ ‌الإفريقي» ‌أمام‌ ‌الأهلي‌ ‌المصري‌، ‌اليوم ‌الجمعة،‌ ‌على‌ ‌ملعب‌ ‌«جاسم‌ ‌بن‌ ‌حمد‌‌» ‌بنادي‌ ‌السد‌ ‌بالعاصمة‌ ‌القطرية‌ ‌الدوحة، بحسب صحيفة «البيان» المغربية.

أما جريدة «الصباح» المغربية، فقالت إن نادي نهضة بركان يسعى لإنقاذ الموسم بتتويج قاري جديد ويسعى إلى إنجاز «تاريخي» بالفوز على الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي، بينما يتسلح نادي الأهلي المصري بالتاريخ للفوز بلقبه السابع.

قائد نهضة بركان: قادرون على الصمود أمام الأهلي

ونقلت صحيفة «المنتخب» المغربية، تصريحات قائد فريق نهضة بركان محمد عزيز، خلال المؤتمر الصحفي التي سبقت مباراة السوبر الإفريقي، والتي قال فيها إن فريقه قادر على الصمود وتحدي الأهلي المصري.

وأوضح محمد عزيز في تصريحاته: «مباراة السوبر التي سنخوضها أمام الأهلي، لها طقوس خاصة، صحيح ان الفريق المصري يمتلك ترسانة بشرية مهمة وله تاريخ كبير، إلا أن فريقنا نهضة بركان، قادر على التحدي».

وتابع «عزيز»: «كما قلت سيكون سلاحنا هو التحدي ومنافسة الأهلي علي لقب السوبر.. سنحاول كسب اللقب من أجل إهدائه لجماهيرنا».

وستقام مباراة السوبر بين نهضة بركان والأهلي المصري، مساء اليوم، الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، بالعاصمة القطرية الدوحة.