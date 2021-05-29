حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة: شديد الحرارة في بعض المناطق

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء حول درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، الموافق السبت 29 مايو الجاري.

درجات الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد في بيان لها، أن طقس اليوم سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتقدم لكم «الوطن» في السطور الآتية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم على البلاد

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بالإضافة لفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة: 33 20

الإسكندرية: 28 20

وادي النطرون: 29 22

طنطا: 30 22

شبين الكوم: 32 22

دمنهور: 30 22

بلطيم: 28 22

مطروح: 27 18

السلوم: 25 19

سيوة: 36 19

بورسعيد: 28 21

دمياط: 28 21

الزقازيق: 36 22

المنصورة: 34 22

الإسماعيلية: 33 19

السويس: 33 20

العريش: 28 19

رفح: 30 20

رأس سدر: 33 21

نخل: 32 17

نويبع: 36 26

طابا: 35 22

كاترين: 31 20

الطور: 33 23

شرم الشيخ: 37 26

الغردقة: 38 25

مرسى علم: 37 26

الفيوم: 35 22

بني سويف: 35 22

المنيا: 36 22

أسيوط: 36 22

سوهاج: 39 23

قنا: 41 23

الأقصر: 42 24

أسوان: 41 24

إدفو: 42 25

أبو سمبل: 40 22

الوادي الجديد: 40 23

شلاتين: 38 26

أبورماد: 37 26

حلايب: 35 27

رأس حدربة: 34 27.