أستاذ علوم الإسكندرية ينفي مروره بحالة نفسية سيئة: «تأليف وكذب»

نفى الدكتور محمود مرسي، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ما تم تداوله عن مروره بحالة نفسية سيئة، وأنه يطالب بالسماح عما اقترفه ومروره بحالة من الضغط، مؤكدًَا أن ما تم تداوله عار من الصحة واصفًا إياه بكونه: «تأليف وكذب».

دكتور علوم الإسكندرية: «الناس بدأت تألف كلام على لساني»

وتابع الأستاذ الجامعي الذي شُنت ضده حملة غضب منذ يومين، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: «فى ناس بدأت تألف كلام على لساني يا ريت الناس تتحرى الدقة بعد إذنكم، لإني مقولتش هذا الكلام وأن الرد الرسمي تم تقديمه لعميد الكلية فقط، ولا يوجد لي أي تصريحات على السوشيال ميديا».

تصريحات مفبركة عن أستاذ الكيمياء بعلوم الإسكندرية

وجاء ذلك بعدما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات عدة على لسان الأستاذ الجامعي، منها ما قام البعض بتلفيقها له كونه لا يفرق معه أي شيء من تلك الحملة، ومنها من كانت تقول بإنه يمر بحالة نفسية سيئة، وهو ما نفاه أستاذ الكيمياء بكلية العلوم.

حملة 250 ألف اغضبني لأستاذ كيمياء بكلية العلوم

جاء ذلك بعدما تحول خبر ترقية الدكتور محمود مرسي أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، من خبر تقليدي إلى حدث مهم، بعدما شن عليه مجموعة طلابية حملة غضب على خبر ترقيته عبر صفحة كلية العلوم جامعة الإسكندرية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ونتج عنها أكثر من 250 ألف تفاعل بصيغة الغضب.

250 ألف حالة غضب في 48 ساعة

وتحول المنشور من تهنئة إلى ثورة عارمة ضد أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، حيث تجاوز 250 ألف حالة غضب خلال 48 ساعة، وهو معدل كبير جدًا وغير اعتيادي على الصفحة.

الصفحة الرسمية تُوقف التعليقات على منشور ترقية أستاذ الكيمياء

وقامت إدارة الصفحة الرسمية لكلية العلوم جامعة الإسكندرية، بغلق التعليقات على منشور التهنئة الذي تحول إلى حملة ضد الأستاذ الجامعي، بعدما حقق المنشور في 13 ساعة فقط، تعليقات طلابية قاربت على 42 ألف تعليق.

تعليق أستاذ الكيمياء على حملة الغضب ضده

وقال أستاذ الكيمياء في تعليق على موقع التواصل الاجتماعي: «أنا لو باخد للطلبة غياب وأروحهم بدري وأتغاضى عن ريبورت المعمل.. واللي ييجي متأخر بعدها بساعة أدخله وأديله درجات زيه زي اللي واقف بيشتغل في المعمل وتعب، کنت خدت مليون لاف».

عميدة الكلية: رفع تقرير رسمي بالوقائع في حال ثبوتها

أكدت الدكتورة أماني إسماعيل، عميد كلية العلوم في جامعة الإسكندرية، أنها قابلت الدكتور محمود مرسي، أستاذ الكيمياء، بعد تعرضه لحملة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الاجتماع بهدف الوقوف على كل التفاصيل الخاصة بالحملة والوقائع المذكورة.

وأضافت لـ«الوطن»، أنه في حال التأكد من أنه مخطئ في حق الطلاب سيتم رفع تقرير رسمي بالواقعة وملابساتها وتداعياتها بالكامل للدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس الجامعة، لاتخاذ القرار بشأنه، حفاظا على المحراب العلمي وحفظ حقوق الطرفين.

جامعة الإسكندرية: فتح تحقيق وتوجيه للمدرس

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية عن واقعة أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، إنه سيتمّ تطبيق اللائحة واتخاذ الإجراء اللازم حال ثبوت أي واقعة ضد هذا المدرس، لافتًا إلى أنه في حال عدم ثبوت الوقائع، سيتمّ توجيه الدكتور محمود مرسي لتحسين معاملته للطلاب.