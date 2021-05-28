دنيا سمير غانم تزور قبر والدها رفقة عمها في أول جمعة بعد وفاته

زارت الفنانة دنيا سمير غانم قبر والدها الفنان الراحل سمير غانم، اليوم، رفقة عمها حسام غانم في أول جمعة تمر عليه عقب دفنه يوم الجمعة الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وارتدت «دنيا» الملابس السوداء أثناء الزيارة، وذلك بعد زيارتها في الساعات الأولى من صباح اليوم لوالدتها التي ترقد بأحد مستشفيات مصر الجديدة.

واهمرت الدموع من عيني دنيا فور وصولها للمكان، ثم خرجت بعيدا عن أعين الناس من أجل العودة لمنزلها، قبل زيارة والدتها مرة أخرى مساء اليوم.

يذكر أن دنيا سمير غانم كانت أول من أصيب بفيروس كورونا في عائلة سمير غانم، وهي التي نقلت منها الإصابة لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز أثناء تصوير مسلسل «عالم موازي».

وما زالت أسرة سمير غانم تخفي خبر رحيل الفنان سمير غانم عن زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، حيث رحل سمير غانم الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 84 عاما، إثر إصابته بكورونا، وخيمت حالة من الحزن على الشعب المصري إثر رحيل الفنان الكبير.

وكان الاعلامي رامي رضوان قال في برنامجه التلفزيوني إن رسالة الفنان سمير غانم خلال حياته كانت رسم الضحكة، حيث كان يحاول دائما أن يستخدم الهبة التي منّ بها الله سبحانه وتعالى عليه لإسعاد الناس، مشددا على أنه لم يكن يبخل على كل من حوله وجمهوره بهذه الهبة، سواء من خلال أعماله الفنية، أو حتى اللقاءات التليفزيونية التي يجريها.

وأكمل: «عمره ما صد حد، ولا فيه حد قصده في مداخلة أو لقاء تليفزيوني، أو ظهور كضيف شرف على عمل فني وامتنع»، موضحا أن قيادات كثيرة من مختلف دول العالم حرصت على تعزية أسرته في وفاته، كما أن نشرات الأخبار بكثير من الدول كانت حريصة أيضا على نشر أخبار الرحيل والجنازة.