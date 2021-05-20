الراحل سمير غانم في حوار تليفزيوني: دنيا تشبهني

كشف الفنان الراحل سمير غانم، خلال حواره التليفزيوني، لبرنامج «السيرة» الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة DMC المصرية، إنه تزوج في بداية حياته من فتاة صومالية، بعد أن تعرف عليها في حفلة، ولم يستمر هذا الزواج أكثر من شهرين.

وأضاف سمير غانم أن الزواج الثاني تم بشكل كوميدي، أثناء سهرة مع أصدقائه، وبعد أسبوع واحد حدث الانفصال.

وتابع سمير غانم أن الزوجة الثالثة هي الفنانة دلال عبد العزيز، وبدأ يشعر بعاطفة الحب نحوها، عندما توفي شقيقه ووقفت بجانبه، مشيرًا إلى أنها وافقت على الزواج على الرغم من أنه يكبرها بـ20 عامًا.

واستكمل الفنان سمير غانم حديثه عن عائلته موضحًا أن ابنته دنيا تشبهه من حيث التفكير، أما ابنته إيمي فتشبهه هو وأمها دلال عبد العزيز، وتفكيرها خليط بينهما.

وقال غانم خلال الحوار إنه وافق على الفور عندما تقدم الإعلامي المصري رامي رضوان لطلب الزواج من ابنته دنيا، أما الممثل المصري حسن الرداد عندما تقدم للزواج من إيمي فقد استغرق بعض الوقت للموافقة عليه، لأن إيمي كانت مترددة بعض الشيء.

وأكد أنه لا يلتقي حسن الرداد كثيرا بسبب انشغاله في عمله بجانب مرض والدته التي يلازمها طوال الوقت.

يذكر أن سمير غانم من مواليد 15 يناير 1937، وتخرج في كلية الزراعة وشارك في تكوين فريق ثلاثى أضواء المسرح وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها (طبيخ الملايكة، روميو وجوليت)، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة، وانحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها (المتزوجون)، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية (أهلا يا دكتور).

وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم فوازير فطوطة والتي قدم بها شخصيتي (سمورة) و(فطوطة).

https://www.youtube.com/watch?v=QFvrMMdtiew&t=3s