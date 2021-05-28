نوال الزغبي تصل القاهرة استعدادا لإحياء حفل Miss Elite World

وصلت الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ إلى القاهرة، اليوم، من أجل إحياء حفل غنائي خاص لإحدى مسابقات ملكات الجمال miss elite، والتي من المقرر أن تقام غدًا السبت بأحد فنادق القاهرة.

كانت الفنانة نوال الزغبي، قد أعربت عن سعادتها البالغة لنجاح أغنيتها «عقلي وقف»، على موقع «يوتيوب»، حيث ذكرت أنها سعيدة للغاية بهذا الأمر، وهي كفنانة تقدم رسالة، وتحاول الدخول إلى بيوت الناس لإخراجهم من المزاج الكئيب، وإشعارهم بأن الحياة حلوة، وبأن غدا أحلى، وسننتصر على الفيروس اللعين.

الزغبي: الوضع مع وجود السوشيال ميديا لا يحتاج «ألبوم»

وأضافت «الزغبي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «الأولى»، أن الوضع مع وجود الديجيتال والسوشيال ميديا لا يحتاج إصدار ألبوم، وهي تتبع سياسة جديدة هي إصدار أغنية وتصويرها بطريقة الفيديو كليب كل فترة، وهذا يضع ضغطا عليها، لأن كل أغنية منفردة «سنجل» يجب أن تكون بقوة الألبوم.

وأشارت، إلى أن العمل بدأ في تنفيذ الأغنية الجديدة بعد «عقلي وقف»، التي تتعاون فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، والملحن أحمد زعيم، ويتم التحضير لفيديو كليب الأغنية، مشيرة إلى أنها اقتصرت على إطلاق أغنيات منفردة بعد ألبوم «كده باي»، إلى جانب غنائها «تتر» مسلسل في رمضان

من ناحية أخرى، أكدت الفنانة، أنها تفضل أيام بدايتها الفنية، عندما كان الجمهور ينتظر أخبار الفنان، على الوقت الحالي وتواجد الفنان على السوشيال ميديا في كثير من الأوقات: «كل فترة هنزل أغنية مصورة فيديو كليب وأختار الأغاني بعناية فائقة، في بداياتي كنت أنتظر صدور أي خبر عني بشغف».

الزغبي ترد على متابعة ساخرة

وكانت نوال قد ردت قبل أيام عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، على متابعة كتبت لها ساخرةً: «الله يعطيني حظ نوال الزغبي بالصور»، وكتبت نوال: «بتمنالك هالشي بس القالب غالب يا حبيبتي !!! انشالله القالب، عندك بيكون غالب حتى ما تكوني متل اللي بدو يربح اللوتو ومش قاطع ورقة».