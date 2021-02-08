نوال الزغبي: نزلت ألبوم من سنتين نجح فيه أغنيتين بس

كشفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، تفاصيل كليب أغنيتها الجديدة «عقلي وقف»، قائلة إن الكليب ستصاحبه قصة، متابعة: «ما بدي ألغي الكليب بسبب كورونا، وما بدي أقلل من قيمته، فلقيت نعمله على المسرح ونعمل ميني شو».

وأضافت نوال الزغبي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، الإعلامي عمرو أديب، أن الكليب كان مخاطرة في ظل كورونا، خاصة أن الفيروس متفشي في بيروت، متابعة: «الحمد لله إن ما حدا انصاب، والكل مبسوط شايف حاله قدم شي حلو في وقت ما بنقدر نعمل شي».

وتابعت: «مش مهم نقدم الكمية، المهم النوعية، خاصة إننا في زمن بطل شي اسمه ألبوم، نزلت ألبوم من سنتين نجح فيه أغنية أو اتنين والباقي انظلموا، ولقيت أفضل كل فترة أعمل أغنية واختارها صح بمزاجي واصورها تصوير هايل وأنزلها للناس، هيك بخدم نوال الزغبي وعملها، والناس بتتبسط أكتر».

أطلقت النجمة اللبنانية نوال الزغبي، منذ قليل «كليب» أغنيتها الجديدة «عقلي وقف»، عبر منصاتها الرسمية، وتطبيق «ديزر»، وقناة شركة «روتانا» على يوتيوب، في باكورة أعمالها لعام 2021.

وأغنية «عقلي وقف» باللهجة المصرية، ومن كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج فادي حداد وتقول كلماتها:

ماشوفتش حد في الدنيا

خطفني بنظرة والتانية

وانا اللي عشت طول عمري

بحسب مشاعري بالثانية

وشوفتك قلبي ده اتبرجل

وجالك جري مستعجل

وانا الحب اللي جوايا

كان مشروع ومتأجل

انا عقلي وقف

مش عارفة انا مالي بجد انا اول مرة اتخطف

قدام الدنيا بحالها انا جاية أهو وبعترف

علشان لو حد في يوم معرفش خلاص اهو عرف

اني بحبك .. اني بحببببك

في الأول خوفت قولت أهرب

بشوفك قلبي يتكهرب

وببقا ف حالة مجنونة

لما عنيك ليا بتقرب

دانت بقيت عندي متلازمة

قال اتقل قال مالوش لازمة

ده وجودك عندي بالدنيا

في بعادك يوم تقوم ازمة