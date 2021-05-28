«هربا من الحر».. غرق 3 شباب وإصابة آخر أثناء استحمامهم بالبحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم غرقًا، وأصيب آخر بإسفكسيا الغرق، وتم إنقاذه وعمل الإسعافات الأولية له، في أثناء استحمامهم بشاطئ البحر المتوسط المطل على مدينة رشيد، هربا من حرارة الجو، اليوم الجمعة.

شاطئ رشيد يحصد أرواح 3 أشخاص

هرب مجموعة من الشباب تتراوح أعمارهم من 20 إلى 30 سنة، من حرارة الجو التي ارتفعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذهبوا إلى شاطئ البحر المتوسط المطل على مدينة رشيد، وفي مكان غير مخصص للسباحة، نزلوا جميعا للاستمتاع بمياه البحر.

استخراج جثث الغرقى

تمكنت قوات الإنقاذ البحري برشيد، من انتشال جثامين 3 شباب، وإنقاذ آخر رابع، سحبتهم الأمواج وتسببت في غرقهم، بعد نزولهم في مكان غير مخصص للسباحة.

مستشفى رشيد يستقبل الضحايا

استقبل مستشفى رشيد العام، مساء اليوم، «رامي مسعد أبو نار 30 سنة»، مقيم قرية الأشهب، مركز رشيد، مصاب بإسفكسيا الغرق، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، ويوضع الآن تحت الملاحظة، ووصول «وائل عبدالمنعم الشحري 32 سنة»، عزبة الرمل، رشيد، جثة هامدة، ودخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، تحت تصرف النيابة، و«أحمد أشرف حماد 25 سنة»، مقيم قرية الأشهب بمركز رشيد، جثة هامدة وحفظها بثلاجة الموتى بمستشفى رشيد العام، تحت تصرف النيابة، و«محمود محمود عيد عيسى 30 سنة»، قرية الجزيرة الخضراء، كفر الشيخ، جثة هامدة، والتحفظ عليها داخل ثلاجة الموتى بمستشفي رشيد العام، تحت تصرف النيابة.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.