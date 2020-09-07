غرق 3 شباب بشاطئ النخيل في الإسكندرية بينهم طفل

لقي 3 شباب بينهم طفل، مصرعهم غرقا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت" بحي العجمي غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق 3 أشخاص بشاطئ النخيل، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص العثور على جثة أحدهم – جار تحديد هويته - بعدما قذفته أمواج البحر على الشاطئ وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى العامرية العام.

فيما نجحت قوات الإنقاذ النهري، منذ قليل، في انتشال جثتي الغريقين الآخرين وهما "عمرو عبد الجواد" 21 عاما، من بولاق بمحافظة القاهرة، و"عبد الوهاب أحمد" 15 سنة، من تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، وجرى نقلهما لمشرحة ذات المستشفى.

تحررالمحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

تواصل إدارة السياحة والمصايف حملاتها لمنع الرواد من الاستحمام ودخول الشاطئ وذلك بعد إغلاق بقرار من مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا المستجد.