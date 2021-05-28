«التنسيقية» تقدم طلبات إحاطة لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة

تقدمت كل من النائبتين أميرة العادلي ورشا كليب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلبي إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزير التربية والتعلي،م بشأن القلق المسيطر على الأسر المصرية بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وقالت النائبتان إن امتحانات الثانوية العامة لا تزال حديث الساعة في كل بيت مصري، لكن الأمر يبدو وكأنه لا يشغل بال الوزارة، فبرغم اقتراب الموعد المحدد لإجراء الامتحانات، إلا أن الوزارة لم تعلن بشكل واضح عن كيفية إجراء الامتحانات، وكيف ستجرى بنظام «الأونلاين»، ولم تنجح في الامتحانات التجريبية، أو في امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي من قبل نتيجة وقوع السيستم.

وأكدتا أن امتحانات الثانوية العامة ليست حقل تجارب لقياس جودة الإنترنت، بل هي امتحانات مصيرية لما يقارب 650 ألف طالب، ومن شأن أي مشكلات فنية أن تُحدث حالة من السخط في الشارع المصري، فمن الواجب على الوزارة أن تعلن كل التفاصيل المتعلقة بطريقة إجراء الامتحانات، وكيفية وضعها، والمعايير المستخدمة في اختيار الأسئلة، والإجراءات المتخذة لتقييم الطلاب المصابين بفيروس كورونا، أو طلاب المنازل أو الراسبين.