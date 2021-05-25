وزير الإسكان يلتقي نواب التنسيقية لبحث عدد من قضايا المواطنين المهمة

التقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، اليوم، عددا من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لتناول عددا من القضايا المهمة التي تمس المواطنين.

ونقل نواب التنسيقية، عددا من الاستفسارات حول العديد من القضايا التي كانت ولا زالت محور اهتمام الشارع المصري، وعرض الوزير رؤية الوزارة خلال الفترة المقبلة.

واتفق الوزير مع النواب، على عقد لقاءات دوريه لضمان التواصل الدائم والمستمر، لحل كل مشكلات المواطنين.

حضر اللقاء من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائب عمرو درويش، والنائب محمود بدر، والنائب طارق الخولي، والنائب محمد عبدالعزيز، والنائب خالد بدوي، والنائبة نشوى الشريف، والنائبة رشا كليب، والنائبة هيام الطباخ، والنائبة إيمان الألفي، والنائب علاء عصام، والنائب محمد إسماعيل، والنائب أحمد رمزي، والنائبة منال هلال، والنائبة رحاب عبدالغني، والنائب أحمد زيدان، والنائب أحمد مقلد، والنائب نادر مصطفى.