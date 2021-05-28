سابقة تاريخية.. بيع مقال صحفي مشفر على الإنترنت بـ560 ألف دولار

في سابقة تاريخية، باعت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية مقالا صحفيا مشفرا بتكنولوجيا التشفير الجديدة NFT بـ560 ألف دولار أمريكي، وسط نمو سريع في سوق هواة جمع المنتجات الرقمية بعدما كانت تقتصر على فئة محدودة.

وبيع المقال، الذي كتبه الصحفي الأمريكي كيفين روس، بعد مزايدات محتدمة استمرت 24 ساعة، حيث فاز هاوي جمع قطع أصلية، يسمي نفسه «فارزين»، بالحق في شراء المقال في مقابل 350 إثيروم، وهي من العملات الرقمية الرئيسية، ما يوازي حوالى 560 ألف دولار أمريكي.

وحمل مقال كيفن روس عنوان «اشتروا هذه المقال على بلوك تشين»، مع عنوان فرعي جاء فيه «لماذا لا يمكن لصحفي أن يكون جزءً من طفرة NFT»، والمقال بنسق رقمي، ومصمم وفق تكنولوجا «بلوك تشين» المستخدمة في تشفير العملات الرقمية مثل «بيتكوين»، بحسب موقع «بلومبرج»، أمس الخميس.

ما هي تكنولوجيا التشفير NFT؟

تكنولوجيا التشفير NFT هي اختصار (non-fungible tokens) «نان فانجيبل توكنز»، وهو أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، مع منح شهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي سواء أكان صورة أو رسما تعبيريا أو فيديو أو مقطوعة موسيقية، أو مقالة صحافية، والشهادة التي تثبت أصالة أي منتج غير قابلة للخرق أو النسخ نظريا.

وطفرة NFT مصممة وفق تكنولوجيا «بلوك تشين» المستخدمة في تشفير العملات الرقمية مثل البتكوين، وبدأت شعبيتها تتنامى منذ فترة قصيرة لا تتعدى ستة أشهر، بحسب مجلة «بيزنس انسايدر» الأمريكية.

نيويورك تايمز تمول بمكسب المقال المشفر أعمال خيرية

والمقال المشفر المباع بـ560 ألف دولار أمريكي مخصص لمبادرة من الصحفي كيفين روس، تهدف إلى اختبار السوق وتوسيع نطاق الأعمال الرقمية المباعة بتقنية NFT.

وأشار «روس» إلى أن مكسب البيع سيصب لتمويل أعمال خيرية تتولاها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، بعد خصم نسبة 15% هي عمولة منصة «فاونديشن» للمزادات والتي استضافت مزاد بيع المقال الصحفي المشفر.

على مدار الأشهر القليلة الماضية، جرى بيع قطع فنية مشفرة بـ«رموز غير قابلة للاستبدال» بملايين الدولارات، بل ووفقا لبيانات CryptoSlam (منصة مزادات رقمية) وصل بيع قطع فنية مشفرة لأكثر من مليار دولار، وحققت الشخصيات العامة، بما في ذلك الفنان جرايمز والرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، الملايين من بيع أصولهم الرقمية الخاصة.

وكان مؤسس «تويتر» ورئيسها جاك دورسي باع الاثنين الماضي أولى تغريداته على الشبكة بنسق NFT في مقابل 2,9 مليون دولار.

وكتب «روس» في المقال المشفر: «بينما كنت أشاهد هذه الثروات تتغير، فكرت في نفسي.. لماذا يجب على المشاهير والرياضيين والفنانين الاستمتاع بكل المتعة؟ لماذا لا يمكن للصحفي الانضمام إلى حفلة NFT أيضًا.. لذلك قررت تحويل هذا العمود إلى NFT وبيعه في السوق المفتوحة».

وعلق كيفن روس، الصحفي المتخصص في التكنولوجيا الحديثة، بعد دقائق من انتهاء عملية البيع، عبر حسابه على تويتر: «أنظر ببساطة إلى شاشتي ولا أستطيع التوقف عن الضحك».

وحطم الفنان الرقمي مايك وينكلمان، المعروف على الإنترنت باسم Beeple، سجلات الفن المشفر مرة أخرى ببيع عمل فني مشفر بما يقرب من 70 مليون دولار أمريكي، حيث بيعت قطعته بحوالي 70 مليون دولار في مزاد شهد نشاط مزايد غاضب حتى اللحظة الأخيرة، وقفز سعر القطعة من 15 مليون دولار إلى أكثر من 69 مليون دولار في أقل من 30 دقيقة.

وأصبح «وينكلمان» واحدًا من أهم ثلاثة فنانين على قيد الحياة، وفقًا لموقع المزادات «كريستي»، حيث أصبح عمله المباع بـ70 مليون دولار الأعلى في أي عرض عبر الإنترنت حتى كتابة هذا التقرير.