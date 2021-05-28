نائب رئيس شعبة الفاكهة: لدينا اكتفاء ذاتي من الحاصلات الزراعية.. و«أكِّلنا العالم كله»

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن «الطلب زاد على الفاكهة المصرية، التى تُعد من أعلى المحاصيل الأكثر رواجاً لدى الدول العربية، منها (السعودية، الكويت، اليمن، العراق، الإمارات، ليبيا)، ومن الدول الأجنبية (اليابان، الصين، روسيا) وبعض الدول الأوروبية».. وإلى نص الحوار:

حاتم النجيب: «الموالح» الأعلى رواجاً بالخارج

برأيك كيف غزت الفاكهة المصرية العالم كله بالرغم من تداعيات فيروس كورونا دون التأثير على المعروض محلياً؟

- «أكِّلنا العالم كله»، فمصر الدولة الوحيدة التى حدث بها اكتفاء ذاتى من الحاصلات الزراعية، وصدَّرنا الفائض لعدد كبير من الدول بجودة عالية تتوافق مع المواصفات القياسية لكل دولة، مع تحقيق المعادلة الصعبة؛ سعر مناسب وجودة عالية، والموالح من أعلى المحاصيل رواجاً خارجياً، إذ زاد الطلب عليها من قبَل عدد من الدول مع بداية انتشار فيروس كورونا، خاصة البرتقال والليمون والفراولة، فالصادرات المصرية تحرز تقدماً كل يوم عن الآخر ويوجد طلب عليها فى الخارج، فهناك العديد من الأسواق ينتظر أن تفتح أبوابها أمام الصادرات المصرية لأول مرة مثل اليابان والبرازيل لتصدير الموالح لأول مرة خلال العام الحالى.

ننتظر فتح أسواق في اليابان والبرازيل

أقاويل عدة دارت عن عدد من أصناف الفاكهة وموقف البلاد المستوردة منها.. ما ردك؟

- لم نتلقَ أى شكوى أو رفض بعض الدول لاستيراد أصناف الفاكهة خلال الفترات الماضية حتى مع تزايد الأقاويل، والمنافسة القوية بين عدد من الدول، والدولة تعى جيداً ذلك وتقوم بتتبع ورصد أى ضرر لتلافيه محلياً قبل تأهيل المنتج المحلى للتصدير، إضافة إلى مساعى الدولة لفتح مزيد من الأسواق فى العالم لأن ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق زيادة مطردة فى الصادرات تستوعب الزيادة فى الإنتاج فى مصر والتوسعات الجارية على قدم وساق فى المشروعات الزراعية العملاقة أو المملوكة للأفراد والشركات، ونثمِّن جهود الدولة من إنشاء طرق لتسهيل عملية النقل للأسواق، ما يقلل من الهدر وتطوير الموانئ بيننا وبين دول من أهمها دول أفريقيا.

هل أثرت الأقاويل على أسعار الفاكهة؟

- لم تؤثر مطلقاً، فهناك معروض كبير من الإنتاج، ولم تشهد الأسواق حدوث حالة من حالات نقص المعروض، وما أثير من ارتفاعات كانت جميعها بسبب حلقات التداول.

ما نصيحتك للمواطن لمواجهة هذه الأقاويل؟

- ننصح المواطنين بشراء احتياجاتهم وعدم التخزين لأن الفاكهة من السلع سريعة التلف، اشتروا فاكهة طازجة.

أسواق الجملة

سوق العبور من أسواق الجملة وهى على مساحة 300 فدان، وتضم 49 عنبراً بإجمالى 2005 محلات، وتعد من أكبر 3 أسواق للجملة فى العالم، وتعمل على تجميع وتشوين الخضر والفاكهة والمحافظة على سمعة المنتج بتحقيق الرقابة على الجودة، ونرد على أقاويل تأثر الأسعار من خلال البيانات والأرقام الحقيقية التى تعكس الواقع، ونمد بها الجهات المعنية موثقة من آن لآخر، ونقوم بتشكيل غرف عمليات، وننبه الدولة عند ارتفاع الأسعار أو نقص الصنف.