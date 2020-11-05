الزراعة: مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تتوسع حاليا في الرقعة الزراعية، وتزرع أماكن لم تُزرع من قبل، بالإضافة إلى تحسين إمكانات وقدرات الموارد المتاحة، ما يؤدي إلى وجود زيادة في الإنتاج.

وأضاف "القرش"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن الدولة تتوسع في زراعة مناطق سيناء وجنوب الوادي، والدولة تعطي ذلك أولوية كبرى، والرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوفير المياه اللازمة للزراعة في سيناء، والبدء في تعميرها، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في الأراضي التي تتم زراعتها، ما يساهم في تنمية سيناء.

وعن قرار رفع حظر دخول الموالح المصرية إلى السوق الياباني، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن التوسع في الرقعة الزراعية يقابله فتح أسواق جديدة في الخارج، وفي الفترة الأخيرة دخلت الدولة في 22 سوقا جديدا، منها السوق الياباني الذي يمثل أهمية كبرى ويمثل إضافة جديدة للموالح المصرية.

بالإضافة إلى أن مصر أصبحت الأولى عالميا في تصدير الموالح، وحققت طفرة كبيرة في الموالح والبرتقال، وأصبحت تصدر للدول التي كانت تنافس مصر في تصدير الموالح، وهذا ثقة كبيرة في المنتج المصري، نتيجة الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وتطبيق معايير الجودة والتكويد، ومتابعة الجودة، وفحص متبقيات المبيدات، والدولة ملتزمة بهذه المعايير.

وأوضح، أن هناك نشاط كبير في الدولة المصرية في مجال تطوير المنظومة الزراعية منذ عام 2014، والدولة تنظر للزراعة حاليا ليس على أنها مصدر من مصادر الاقتصاد، ولكنها مسألة أمن قومي، وهناك دور جيد للفلاح المصري في إنتاج منتج مصري ذا جودة عالية.

وبالنسبة للأسمدة لزراعية، فقد أشار المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أنه في الموسم الجديد هناك اهتمام كبير من الدولة لوصول الأسمدة للفلاح.