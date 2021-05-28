«جمهوره ده حماه».. الأهلاوية يردون اعتبار موسيماني بعد إساءة أتباع صن داونز
كتب:
عبدالله مجدي
09:57 م | الجمعة 28 مايو 2021
جماهير النادي الأهلي يساند بيتسو موسيماني
كعادتها قامت جماهير النادي الأهلي بدور السند والداعم الأكبر للفريق في مباراة السوبر الأفريقي، حيث اعتادت جماهير الأحمر على مساندة لاعبيه ومدربه في الأوقات الصعبة التي يحتاجون فيها إلى الثقة، وهو ما ظهر في مباراة الأهلي، التي أقيمت اليوم، وتوج فيها بطلا للسوبر الأفريقي في مباراة صعبة.
دعم الجماهير الحمراء ظهر مع مدرب الفريق بيتسو موسيماني، اليوم، خلال مباراة السوبر الإفريقي، والتي أقيمت على ملعب السد القطري، بين فريقي الأهلي المصري والفريق المغربي نهضة بركان، وفاز فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شيء، أحرزهما محمد شريف وصلاح محسن، ليحصل على لقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه.
جمهور عظيم .. تحية خاصة الى موسيماني قبل المباراة #الأهلي #نهضة_بركان #السوبر_الأفريقي pic.twitter.com/Snz124IGFR— أسامة السويسي (@swisii) May 28, 2021
جماهير الأهلي تساند «موسيماني» في مباراة السوبر الإفريقي
وجهت جماهير النادي الأهلي التي حرصت على الحضور لمساندة الفريق على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، هتافات خاصة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نهضة بركان في السوبر الإفريقي، قبل بدء المباراة وبعدها، وحاملين لافتات عليها بعض صوره وعبرات المساندة.
خلصنا السوبر واخذنا الرباعية— أسامة السويسي (@swisii) May 28, 2021
افريقيا والدوري يا أهلي
جمهوره دا حماه#الاهلي_الملك_بطل_السوبر pic.twitter.com/to9DWx2uwn
جماهير صن دوانز توجه إساءات لـ«موسيماني»
يأتي دعم الجماهير الحمراء بعد ما يقرب من أسبوع بعد ما تعرض له «موسيماني»، من إساءات مباشرة من جماهير صن دوانز قبل انطلاق لقاء الأهلي في جولة الإياب، والتي تمكن خلالها بطل مصر من فرض التعادل الإيجابي والصعود لنصف النهائي، مستغلا فوزه في نتيجة الذهاب بهدفين دون رد.
وحينها علق موسيماني على تعرضه لمضايقات قبل اللقاء من جماهير صن داونز ورفعهم لافتات حملت إساءة له ولوالدته نشرتها زوجته عقب اللقاء عبر حسابها على «تويتر»، بالقول: «أنا مدرب محترف، تأثرت عندما رأيت بعض اللافتات ضدي خارج الملعب، وقلت لنفسي ماذا أفعل أكثر من ذلك؟ فقد قدمت الكثير لفريق صن داونز، وعموما أنا مستمر في طريقي ولا أريد أن أتحدث أكثر، لا بد أن أستمر في حياتي وهذه هي كرة القدم».
ومنذ تولي المدرب الجنوب الأفريقي تدريب النادي الأهلي، وهو دائم الإشادة بالجماهير الحمراء، المساندة للفريق في كافة الأوقات، والتي تدعم دائما في وقت الخسارة قبل الفوز.