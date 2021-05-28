مصدر: ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا بجميع مستشفيات العزل

تصدر وزارة الصحة والسكان بيانا هاما، بعد قليل، بشأن مستجدات فيروس كورونا، وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك استقرار في أعداد مصابي فيروس كورونا خلال هذه الفترة، والأسبوع القادم ستتضح الأمور إذا كنا تجاوزنا ذروة انتشار الموجة الثالثة أم لا.

وكشف المصدر عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى مستشفيات العزل الصحي في محافظات الجمهورية، وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة والسكان، وطلب المصدر من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.

وفي سياق متصل، حددت وزارة الصحة والسكان الفئات المستحقة بالتطعيم في المنازل، وقالت الوزارة إنهم المصابين بشلل نصفي أو رباعي أو شلل أطفال، أو الشلل الرعاش، مرضى اعتلال المفاصل غير القادرين على الحركة، مرضى الأمراض العصبية التي تؤثر على الحركة، الذين يعانون من كسور الحوض والأطراف السفلية أو بتر في الأطراف السفلية، مرضى ضمور العضلات وضمور النخاع الشوكي، مرضى التصلب المتعدد MS، ومرضى الوهن العضلي.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب الي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو كانت الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة لمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات.