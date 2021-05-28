«الصحة»: السيدة التي التقت الرئيس ستُعالج على «نفقة الدولة»

قال الدكتور محمود سعيد، مدير مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، إن «طاقم طبي متخصص» سيعمل على فحص حالة السيدة منى محمدي علي، التي استجاب لاستغاثتها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على هامش جولته التفقدية لتفقد محاور وطرق شرق القاهرة اليوم، لتحديد التدخلات الطبية التي تحتاج إليها لتنفيذها.

وأضاف مدير «معهد ناصر»، في تصريحات لـ«الوطن» على هامش استقبال «السيدة منى» منذ قليل في «المعهد»، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتجهيز المعهد لاستقبال الحالة، بعد الاستجابة الفورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لشكواها، ليتواصل معها هاتفيا ليعلم بالأعراض الطبية التي تشكو منها، ليرسل لها سيارة إسعاف لنقلها حتى المعهد.

ولفت «سعيد»، إلى أن الطاقم الطبي الذي سيتولى فحص السيدة سيكون من تخصصات العظام، والرمد، والأورام، والباطنة، موضحا أن التقييم الطبي بدأ لها، وسيتم إجراء كافة الفحوصات الطبية التي تحتاجها من فحوصات، وتحاليل، وأشعة وغيرها، ليتم وضع خطة علاجية متكاملة لحالتها.

وشاهدت «الوطن»، استقبال مدير معهد ناصر لـ«السيدة»، في غرفتها، واطمئنانه على توافر كافة الاحتياجات اللازمة لها، مضيفا: «الريس استجاب لاستغاثتك يا أمي، وكل التخصصات اللي إنتي عايزاها هتبقى موجودة بإذن الله»، لترد السيدة: «الله يباركله سعادة الريس، ويوفقه وينصره ويقويه»، ليعقب مدير المستشفى قائلاً: «اللهم آمين.. وإنتي في عنينا يا حاجة».

كان الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، صرَّح بأن السيدة تعاني من مرض السكري، والتهابات بالعين، وسرطان الثدي وتخضع لـ«العلاج الكيميائي»، مشيرا إلى أنه عقب انتهاء الفحوصات الطبية الخاصة بها سيجري استكمال علاجها على نفقة الدولة.

وأكد «مجاهد»، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تتابع حالة المريضة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بحق كل مواطن في الحصول على أفضل خدمة طبية على نفقة الدولة.