«Bones and Al» يجمع تيموثي شالاميت والمخرج لوكا جواداجنينو

يبدأ المخرج الإيطالي، لوكا جواداجنينو، تصوير فيلم «Bones and All»، بطولة تيموثي شالاميت وتايلور راسل ومارك ريلانس.

يمثل المشروع الذي يتم تصويره في موقع في منطقة أوهايو تري ستيت، أول تعاون بين جواداجنينو وشالاميت منذ فيلم «Call Me By Your Name»، الذي رشح لجائزة أوسكار، وذلك وفقا لما نشره موقع «فرايتي».

فيلم «Bones and All» مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتب كاميل دينجيليس، ويتولى الكاتب ديفيد كاجانيتش كتابة النص للسينما، ويضم فريق العمل عددا من الفانين من بينهم تايلور راسل ومارك ريلانس، أندريه هولاند، جيسيكا هاربر، مايكل ستولبيرج، ديفيد جوردون جرين، فرانشيسكا سكورسيزي بالإضافة إلى كلوي سيفاني.

تدور أحداث فيلم «Bones and All» قصة الحب الأول بين «مارين»، وهي امرأة شابة تتعلم كيف تعيش على هوامش المجتمع، و«لي»، وهو متشرد محروم من حقوقه، حيث يلتقيان ويتحدان في رحلة على الطريق عبر أمريكا.

وتشهد استديوهات هوليوود حالة من النشاط في تصوير الأفلام، وذلك بعد فترة ركود جاوزت العام بسبب جائحة كورونا، حيث يبدأ خلال شهر يونيو المقبل تصوير فيلم «About Fate»، والذي يضم مجموعة من نجوم هوليوود، من بينهم إيما روبرتس، توماس مان ولويس تان، من تأليف تيفاني بولسن، وإخراج ماريوس ويسبرج.

وتستعد منصة «نتفليكس» للعمل على أكثر من مشروع سينمائي في نفس الوقت، من بينها إنتاج فيلم جديد مأخوذ عن أحداث حقيقية، حول مشاركة قاتل متسلسل يدعى رودني ألكالا في أحد برامج المواعدة الشهيرة المذاعة على التلفزيون الأمريكي «The Dating Game»، وذلك في خضم ارتكابه موجة من جرائم القتل في عام 1978، بالإضافة إلى فيلم روائي طويل عن قتال مجموعة من النساء من أجل المساواة في ركوب الأمواج، من بطولة الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون وإخراج نيكي كارو.