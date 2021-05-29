اعتراض طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون تجاه «خميس مشيط» السعودية

اعترضت الدفاعات الجوية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، «التحالف العربي»، طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون الإرهابيون تجاه «خميس مشيط» جنوبي السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار «التحالف العربي»، إلى اتخاذ كل الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية في ظل استمرار الحوثيين الإرهابيين بمحاولات استهداف المدنيين.

وكثف الحوثيون المدعومون من إيران، خلال الفترة الماضية، محاولاتهم استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب الرياض وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الخارجية الأمريكية: بايدن والكونجرس متفقان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني

وفي سياق متصل، قالت وزارة «الخارجية» الأمريكية، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونجرس متفقان على الحاجة إلى حل الصراع اليمني.

وجاء ذلك، بالتزامن مع استمرار المساعي الاممية والدولية من أجل الحث على وقف إطلاق النار في اليمن.

وأعلنت البعثة الأممية إلى اليمن، أن المبعوث الأممي مارتن جريفيث ناقش خطة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإلزام كل الأطراف بإعادة إطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن جريفيث التقى في عاصمة سلطنة عمان «مسقط» ممثلا عن الحوثيين وكبار المسؤولين العمانيين.

وكان وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، شدد في وقت سابق، خلال لقائه، أمس الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، روبرت مالي على ضرورة الضغط على إيران من أجل وقف دعمها العسكري للحوثيين.

وقال بن مبارك، إن إيران لعبت خلال السنوات الماضية دوراً سلبياً في اليمن من خلال توظيفها للحوثيين لتنفيذ أجندتها الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».