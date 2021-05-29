جامعة الدول: اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بالدوحة 8 يونيو المقبل

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية العرب، سيعقدون اجتماعاً تشاورياً في 8 يونيو المقبل في العاصمة القطرية «الدوحة»، حيث ترأس دولة قطر الدورة الحالية لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.

وأوضح «زكي»، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية.

وأكد أن صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة، وهي تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي ودون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.