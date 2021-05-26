«الجامعة العربية»: إسرائيل احتلال عنصري ولا تقبل حل الدولتين

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوصول إلى حل الدولة الواحدة بين فلسطين وإسرائيل، يسقط الدولة الإسرائيلية، حيث إن عدد العرب الفلسطينيين سيكون حينها أكبر من عدد اليهود، والطابع اليهودي لتلك الدولة سيختفي، وهو ما لا ترغب فيه إسرائيل، حيث تسعى إلى الإبقاء على وضع «احتلال قائم على الفصل العنصري» كما هو، «هما مش قابلين بحل الدولتين أو الدولة الواحدة، وهم يطبقون قانون الفصل العنصري، وده كلام مينفعش».

وأضاف «زكي»، خلال استضافة ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة اليوم»، أن جامعة الدول العربية ترى أن اللحظة الحالية مواتية للتوصل لحل، وذلك لأن المجتمع الدولي كافة، شاهد على ما قام به الإسرائيليون خلال الحرب الأخيرة على غزة، كما أن هناك إدارة أمريكية تستمع وقابلة للنقاش، وليست لديها رؤى مستقبلية سيئة تجاه الفلسطينيين.

وأوضح أن الجانب الإسرائيلي يفضل الإبقاء على الواقع الحالي كما هو، مع عدم التوصل لحل الدولة الواحدة أو الدولتين، ويستكمل احتلال قائم على الفصل العنصري، «كل اللي لاحظته في الحوارات مع ممثلي بعض الدول والوزراء المشاركين في الأمم المتحدة، عكست أن الناس كلها تدعو إلى إنهاء ما تقوم به إسرائيل حتى تتدخل دول العالم، لإعادة الإعمار.. يجب التوجه إلى الحل وعدم تسكين الأوضاع بشكل يومي ومؤقت، ده كلام أصبح مش مقبول فلسطينيا ولا عربيا ولا دوليا».

وأكد أن جامعة الدول العربية ترى أن الجانب الفلسطيني وطيلة 15 عاما يعاني من انقسام متواجد في الداخل الفلسطيني، وهو ما يزيد سنوات الأزمة ولا يحلها، «الجامعة كل أدبياتها وقراراتها تؤكد على إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الفلسطينية، لأنه الهدف الأساسي حتى يبدو بشكل جاد أمام دول العالم».

وتابع: «وضع كل دولة عربية له خصوصية، وهناك بعض الأوضاع الشائكة، لكن وضعها أفضل كالعراق ولبنان، بينما في دولة ليبيا، هناك وضع انتقالي حالي مبشر بالخير، نأمل أن يفضي إلى إجراء الانتخابات في نهاية العام الحالي».