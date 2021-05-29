عمرو أديب يصف الخطيب بالأسطورة: أنا زهقت.. كل شوية تهنئة الأهلي

هنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي لفوزه ببطولة السوبر الأفريقي وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

وقال أديب «تهنئة للنادي الأهلي لتحقيقه السوبر السابع واليوم النادي الأهلي عمل مباراة عظيمة أنا بصراحة كنت اتفرجت على الشوط الأول ومكنتش متفائل خالص وكنت خايف، ولكن الأهلي قدر يتماسك في الشوط التاني، وشريف جاب جون من ماركة عماد متعب، والولد ده مكسب حقيقة للنادي الأهلي وشريف وطاهر وكل لعيبة الأهلي رجالة».

وأشاد عمرو أديب بما فعله لاعبو النادي الأهلي مع رئيس النادي محمود الخطيب حيث حرص اللاعبون على إهدائه ميدالية الفوز بالبطولة «كان فيه موقف أن كل اللعيبة وهي طالعة على منصة التتويج كانت بتقلع الميدالية بتاعتها وبتلبسها للأسطورة محمود الخطيب».

وداعب أديب، طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قائلًا «أنا زهقت هو كل شوية وده كتير كده»، ليسرد عليه قنديل: «يا باشا بالتعود هتبقى أهلاوي».

بينما رد أديب «تنحوا شوية سيبوا لنا دوري ولا كاس كده»، ورد عليه قنديل «ربنا يديمها نعمة وأجواء ممتازة».

وداعب «أديب» عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وطلب منه تهنئة الكابتن محمود الخطيب بالفوز بكأس السوبر ورد عليه قنديل «ربنا يديم تهانيك لينا دايما يارب» ليرد أديب «إن شاء الله تكون آخر التهاني».

وعاد النادى الأهلى لحصد بطولة السوبر الأفريقى على حساب فريق نهضة بركان المغربى ليصل للنجمة السابعة فى تاريخه بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعتهما ، باستاد جاسم بن حمد بنادى السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

سجل هدفي الأهلي محمد شريف وصلاح محسن، ونجح الأهلي في إخماد "بركان" الفريق المغربي ليتوّج ببطولة السوبر الأفريقي ويواصل المارد الأحمر رحلة حصد البطولات مع موسيماني.