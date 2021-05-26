عماد أديب: اتصالات بايدن بالرئيس تثبت صحة موقف السيسي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الاتصالات التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرئيس عبدالفتاح السيسي، تثبت صحة موقف السيسي، وخطأ التقدير الأمريكي المسبق، الذي كان في الحملة الانتخابية لبادين، الذي راهن على خلق تحالفات مختلفة في المنطقة، في ظل رؤيته، أن الدور المصري والسعودي لأسباب داخلية، ولوجهات نظر، وبسبب العلاقات المتميزة بين السعودية ومصر، وإدراة ترامب، لكن مع تصاعد الأحداث، أثبتت التجربة أنه لا يمكن التخلي عن أدوار بعض الدول ومن بينها مصر.

وأضاف «أديب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، ويقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس السيسي لم تتحدث بشكل سلبي مع قطر وتركيا، لأنه كان لديه صبر استراتيجي وقدرة الرهان على صورة المستقبل والتعامل مع الملفات بهدوء وحكمة، لأن الأيام ستثبت أن مصر دورها مركزي في ظل إدارة حكيمة لا يمكن الاستغناء عنها لانها تبتغي بشكل إيجابي إيجاد حلول في ظل وجود تثير المشكلة.

وأشار الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إلى أن إدارة مصر لملف ليبيا أثبتت ان مصر لم تدخل في مصادمات وكانت عاقلة ولديها صبر استراتيجي مع إثيوبيا أيضا مؤكدا وجود حلول أخرى في ظل فشل الطرق الدبلوماسية، ومصر أيضا مع حماس لعبت دور هام في ظل وجود علاقات جيدة مع إسرائيل وفلسطين وحماس رغم التاريخ الأسود مع حركة حماس في أحداث يناير وسيناء، لأن مصر تفكر في المصلحة العليا للبلاد وتعاملت بحكمة مع حماس لتثبت أن مصر طرف قادر على إنقاذ الشعب الفلسطيني من كارثة كادت أن تفتك به مؤكدا أنه في عام 2014 كانت العملية العسكرية ضد فلسطين 50 يوم ولكن هذه المرة مصر استطاعت توقيف العمليات بعد ثالث يوم وأنقذت اتساع العمليات العسكرية من خلال وفدين أمنيين.