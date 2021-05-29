170 مليون مصاب كورونا حول العالم.. والصين صفر وفيات

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» على مستوى العالم، إلى 170126628 حالة، كما وصلت الوفيات إلى3537568 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 151955896حالة.

وذكرت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، أن البر الرئيسي الصيني سجل، أمس الجمعة، حالتي إصابة جديدتين محليتي العدوى بـ«كورونا» في مقاطعة «قوانجدونج» جنوب البلاد.

كما سجلت السلطات الصحية، في تقرير يومي، 14 حالة إصابة وافدة جديدة في البر الرئيسي، ليبلغ إجمالي حالات الإصابات الوافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية أمس الجمعة، 6033 حالة وافدة، فيما لم تسجل حالات جديدة مشتبه بإصابتها، كما لم تسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس، أمس الجمعة، وفقا لماذكرته وكالة انباء«شينخوا» الصينية.

وبلغ إجمالي الإصابات في البر الرئيسي الصيني، 91061 حالة، فيما بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس، 86107 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، 4636 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 139431 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها»، اليوم، تسجيل 533 إصابة بـ«كورونا» و5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 139431 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 1951 حالة.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 49768 إصابة جديدة بـ«كورونا» و2371 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى اكثر من 16​​​.39 مليون إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 459045 وفاة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في المكسيك إلى 2408778 حالة

وسجلت المكسيك، 3006 إصابات جديدة بـ«كورونا» و411 وفاة، ليرتفع إجمالي إجمالي الإصابات بالفيروس، إلى 2408778 حالة، فيما بلغت الحصيلة الغجمالية للوفيات 223072 حالة.

وفاة 32 نائباً في برلمان الكونجو الديمقراطية بـ«كورونا»

إفريقيا، توفي 32 نائباً من أعضاء البرلمان في الكونجو الديمقراطية بسبب إصابتهم بـ«كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان في الكونجو الديمقراطية جان مارك كابوند، في تصريحات، إنه وفقاً لأحدث بيان أصدرته الحكومة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 31248، فيما بلغ إجمالي الوفيات 780، بينهم 32 من أعضاء البرلمان.

وأشار كابوند، إلى أن عدد النواب المتوفَين يمثل نحو 5% من العدد الإجمالي للأعضاء.

وجددت الولايات المتحدة وبريطانيا دعواتها لمنظمة «الصحة العالمية» إلى دراسة أعمق للأصول المحتملة لـ«كورونا» ما يشمل زيارة جديدة إلى الصين، حيث تم اكتشافه.

وكشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة «الصحة العالمية»، مايك رايان، أمس الجمعة، إن البحث عن منشأ «كورونا» هو مسعى تسممه السياسة، وذلك بعد أيام من إصدار الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامر لمساعديه بالعثور على إجابات.

وقال رايان للصحفيين: «نود أن يفصل الجميع، إذا استطاعوا، بين السياسة والعلم في هذه القضية. هذه العملية برمتها تسممها السياسة».

وكان بايدن، دعا الأربعاء الماضي، الأجهزة الاستخبارية الأمريكية إلى إعداد تقرير في غضون 90 يوماً حول منشأ «كورونا».

الحكومة الهولندية: تخفيف جديد للقيود المفروضة بسبب «كورونا»

من جانبها، أعلنت الحكومة الهولندية عن تخفيف جديد للقيود المفروضة بسبب «كورونا»، مع انخفاض حالات الإصابة بالفيروس، اعتبارا من 5 يونيو المقبل، وهو ما يعني النهاية الفعلية للإغلاق، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقال رئيس الوزراء مارك روته، للصحفيين، أمس الجمعة، «إذا لم تسقط السماء ولم ترتفع أرقام كورونا مرة أخرى، فإن جميع القطاعات تقريبا ستُفتح بالكامل مرة أخرى يوم السبت، الموافق 5 يونيو».

وتطبق السلطات الهولندية، إغلاقا منذ 15 ديسمبر 2020، وفي منتصف إبريل الماضي، أعلنت الحكومة الهولندية، عن خطتها الرامية إلى تخفيف قيود الفيروس على خطوات متتالية.