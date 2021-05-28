عضو فريق لقاح أسترازينيكا: جامعة أكسفورد توقعت ظهور وباء كورونا

قال الدكتور أحمد سلمان، أستاذ علوم المناعة وأبحاث تطوير اللقاحات وعضو الفريق البحثي للقاح أسترازينيكا، إن سرعة التحرك التي شهد بها العالم لجامعة أكسفورد في إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا جاء نتاج سنوات طويلة من الخبرات المتراكمة لتصنيع وتطوير اللقاحات خاصة في علم الأوبئة: «بعد حدوث وباء الأيبولا في 2016 تم تدشين حملة للإعداد لوباء X، والذي من الممكن أن يأتي مستقبلا وطرق التعامل معه».

وأضاف «سلمان»، خلال مداخلة هاتفية له بنشرة الأخبار، والمذاع على فضائية «TeN»، أن الجامعة تتوقع وجود وباء قوى يظهر كل عامان، وهو ما دفعها لاستخدام تقنيات حديثة في تلك التنبؤات من أجل حل ومواجهة تلك الأزمات في علوم الأوبئة أو الذكاء الاصطناعي بشكل مستقبلي.

وأوضح، أن أقرب وباء كان متواجدا على مستوى العالم مشابه لما نحن فيه كان منذ 100 عام، وعندما لا يكون هناك مشكلة تؤرق العالم دائما ما يحدث تراجع في الاهتمام بالمشكلات أو توفير الإمكانيات لها: «ده كان واضح في الفترة الماضية وخاصة لإنتاج اللقاحات، كان الأمر يستغرق 15 سنة».

إنتاج ما يزيد عن 6 لقاحات معتمدة

وأكد أن توفير اللقاح يحتاج لما يقارب الـ2 مليار دولار من البحث والفحص لحين انتاج لقاح ضد الفيروس المنتشر، وعندما تم ضخ الكثير من الأموال من أجل القضاء على فيروس كورونا تم إنتاج ما يزيد عن 6 لقاحات معتمدة، وهناك المزيد من اللقاحات في مراحل التطوير وستكون جاهزة قريبا.